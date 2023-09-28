是否公布核彈數？北京：中國始終「極為克制」

中國國防部發言人吳謙28日重申北京發展核武「極為克制」。（記者廖士鋒／攝影）

中國官方近期頻頻表示對於全球核裁軍的支持，不僅是在最新的外交政策白皮出表明立場，其常駐聯合國副代表也公開支持倡議，不過對於中國自己是否願意公開核武數量，官方則表示，對核武始終採取「極為克制」的戰略，將繼續把自身核力量維持在「國家安全需要的最低水平」。

北京 在26日發布了《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，當中強調，核戰爭的「達摩克利斯之劍」高懸，世界面臨重新陷入對抗甚至戰爭的風險。內容還指出，中國「積極宣導全面禁止和徹底銷毀核武器」。

不過，中國官方一直沒有公開透明的核武數據，也不斷被瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）等機構預測其核武將大幅擴張，紐約時報則示警，中國核武增長可能會成為與美俄鼎立的第三大核武國，「三極」將造成難以想像的危險。

就此，28日在記者會上，面對聯合報記者提問，中國國防部 發言人吳謙則回應指出，中國奉行公開透明負責任的政策，始終恪守在任何時候、任何情況下不首先使用核武器的政策，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，是唯一做出上述承諾的核武器國家。

吳謙強調，中國從未在別國部署核武器，「在核武器發展方面，始終採取極為克制的戰略」。過去沒有，今後也不會參與任何形式的核軍備競賽，將繼續把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。

他還指出，中國「一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器」，且官方認為，擁有最大核武庫的國家，對核裁軍負有「特殊和優先」責任，應繼續以可核查、不可逆以及具有法律約束力的方式大幅削減其核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造必要條件。

雖然此次官方的回應並未正面提到是否公開核武庫的數量，但是這次以「極為克制」的表述形容北京的核武發展，是近年來比較少出現的說法。此前在2018年2月美國發布《核態勢審議報告》指控中國核威脅時，中國國防部發言人任國強曾提到「極為克制」的說法；而2019年8月任國強也曾重申「極為克制」的立場。

根據SIPRI在2023年1月的報告，中國現有核彈 頭為410枚，遠高於2019年6月時的290枚。五角大廈2022年11月的估計指出，2035年時中國可能擁有1500枚核彈頭。目前核彈最多的國家是美國跟俄國，分別有約5000枚。