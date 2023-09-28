再訂100架 中國東航追加C919客機單筆最大訂單

中國東航與中國商飛28日再簽署追定100架C919的購機協議。（取自央視新聞）

中國東方航空 28日再與中國商飛簽署購機協議，要再追加訂購100架中國國產大客機C919。此前，雙方已在2021年訂購首批5架C919，基於此一基礎，這亦是C919至今的最大單筆訂單。目前，東航 已成為C919在全球中最大的用戶。

綜合陸媒報導，按計劃，東航本次下訂的C919客機將於2024年至2031年分批交付。其中，預計在2024年時，中國商飛將先交付5架予東航。而後在2025年至2027年，每年計劃交付10架；2028年至2030年，每年計劃交付15架；2031年則要交付20架。

中國東航總經理李養民解釋，新一批C919引進後將主要投放至東航主基地市場及重要商務、旅遊幹線市場，向著「飛出安全、飛出志氣、飛出品牌、飛出效益」的目標，不斷擴大市場影響力，建立良好用戶口碑，實現國產大型客機和東航自身高品質發展雙贏的局面。

另，報導提到，C919客機是中國首款依國際通行適航標準自行研發、具有自主智慧財產權的噴射客機。座位採158-192座，航程4,075至5,555公里。

於此之前，2015年11月2日完成組裝下線。2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，同年12月9日全球首架C919客機交付東航，2023年5月28日圓滿完成首次商業飛行。

截至2023年9月26日，東航2架C919飛機累計安全飛行1140.15小時，其中商業運行867.19小時，累計執行商業航班296班，平均客座率超73%，承運旅客超3.5萬人次。

中國商用飛機有限責任公司董事長賀東風近期曾透露，目前C919訂單數已經達到1,061架，並且已交付2架。另，C929計畫提供250到350座席，航程將達到12,000公里，仍處於初步設計階段。