我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／龍井、桑椹…紐約糕點師打造低糖月餅

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

再訂100架 中國東航追加C919客機單筆最大訂單

記者謝守真／即時報導
中國東航與中國商飛28日再簽署追定100架C919的購機協議。（取自央視新聞）
中國東航與中國商飛28日再簽署追定100架C919的購機協議。（取自央視新聞）

中國東方航空28日再與中國商飛簽署購機協議，要再追加訂購100架中國國產大客機C919。此前，雙方已在2021年訂購首批5架C919，基於此一基礎，這亦是C919至今的最大單筆訂單。目前，東航已成為C919在全球中最大的用戶。

綜合陸媒報導，按計劃，東航本次下訂的C919客機將於2024年至2031年分批交付。其中，預計在2024年時，中國商飛將先交付5架予東航。而後在2025年至2027年，每年計劃交付10架；2028年至2030年，每年計劃交付15架；2031年則要交付20架。

中國東航總經理李養民解釋，新一批C919引進後將主要投放至東航主基地市場及重要商務、旅遊幹線市場，向著「飛出安全、飛出志氣、飛出品牌、飛出效益」的目標，不斷擴大市場影響力，建立良好用戶口碑，實現國產大型客機和東航自身高品質發展雙贏的局面。

另，報導提到，C919客機是中國首款依國際通行適航標準自行研發、具有自主智慧財產權的噴射客機。座位採158-192座，航程4,075至5,555公里。

於此之前，2015年11月2日完成組裝下線。2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，同年12月9日全球首架C919客機交付東航，2023年5月28日圓滿完成首次商業飛行。

截至2023年9月26日，東航2架C919飛機累計安全飛行1140.15小時，其中商業運行867.19小時，累計執行商業航班296班，平均客座率超73%，承運旅客超3.5萬人次。

中國商用飛機有限責任公司董事長賀東風近期曾透露，目前C919訂單數已經達到1,061架，並且已交付2架。另，C929計畫提供250到350座席，航程將達到12,000公里，仍處於初步設計階段。

東航 東方航空

上一則

中國房子14億人住不完？專家：結構短缺過剩並存

下一則

是否公布核彈數？北京：中國始終「極為克制」

延伸閱讀

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單
萬幸 俄羅斯載170人客機緊急迫田地降 無人傷亡

萬幸 俄羅斯載170人客機緊急迫田地降 無人傷亡
中國自製客機C919 訂單達1061架 已交付2架

中國自製客機C919 訂單達1061架 已交付2架
中國國航客機引擎空中起火 留學生：一手摀口鼻一手寫好了遺書

中國國航客機引擎空中起火 留學生：一手摀口鼻一手寫好了遺書

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39
傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

2023-09-27 13:03

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟