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中國房子14億人住不完？專家：結構短缺過剩並存

中央社台北28日電
中國國家統計局前官員近日指現在房地產供應過剩，14億人可能住不完。圖為武漢的空拍圖。（Getty Images）
中國國家統計局前官員近日指現在房地產供應過剩，14億人可能住不完。圖為武漢的空拍圖。（Getty Images）

中國國家統計局前官員近日指現在房地產供應過剩，14億人可能住不完。不過，北京交通大學經濟管理學院教授阮加指出，14億人住不完不能簡單等於房產過剩，而是結構性短缺與過剩並存。

中媒第一財經27日刊登阮加的撰文。他提到，中國國家統計局前副局長賀鏗23日在2023中國實體經濟發展大會上表示，現在房地產供應過剩，14億人可能住不完。中國住建部前副部長仇保興在2022中國城市高質量發展智庫論壇也曾指住房空置率已達15%，有省份達到25%甚至30%。

不過，阮加強調，14億人住不完不能簡單等於房產過剩，而是結構性短缺與結構性過剩並存。

他指出，在1980至2010年的經濟高速增長時代，有6億中國人從農村進入城市，但是中國很多城市，尤其是一線城市，對人口遷入有戶籍限制。於是這些人在城市工作，在故鄉建房、買房。人口外遷導致大量鄉村成為空村，大量鄉鎮的房子只是在春節過年那幾天有人居住。

阮加指出，在城市的房子限買、鄉村的房子限賣的情況下，「人的自由流動與房地產的不自由流動導致房地產資源錯配、資源利用效率極低。房企這兩年大量爆雷、經營困難則是這種資源錯配、資源利用效率低的一種表現。」

他表示，如果城市不限購，城市的人有權將自己的房子及土地賣給城市的人或農民，又或抵押給銀行，而農民無權將自己的房子賣給城市的人或非本村的外地農民，也無權在資金短缺時抵押給金融機構獲得貸款。這樣令農民的固定資產產生流動性，實際上是剝奪農民在土地及房產上的權利。

阮加認為，中國需要提高房地產的自由流動性，取消城市、鄉村住房的限購政策，才可以有效提升全國住房的使用效率。大城市的退休人員賣掉房子到小城市、鄉村養老，增加了大城市的住房供給，也抑制了大城市的房價上漲，降低鄉村住房的空置率。

房地產 北京 貸款

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