李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應

中國國防部發言人吳謙就中國防長李尚福是否被查、到底是不是仍為防長回應指，「你談到的情況我不了解」。（記者廖士鋒／攝影）

傳聞多時的中國國防部 長李尚福 下落，終於得到官方具體回應。對於李尚福是否「落馬」，中國國防部28日表示，「你談到的情況我不了解」。而官方宣布「香山論壇」即將於10月底在北京舉行，對李尚福是否參加，官方則說，「進一步消息會適時發布」。

上述回應是中國國防部發言人吳謙28日下午在例行記者會上的最新說法。面對媒體詢問李尚福的下落，中國外交部發言人毛寧9月中旬曾數度指出「無法理解你所提到的情況」，此次中國國防部發言人的回應如出一轍。而中共 軍委改革和編制辦公室9月22日已在軍媒《解放軍報》撰文表示，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

現年65歲的李尚福在中共二十大後當選中央軍委委員，2023年3月接替魏鳳和擔任防長兼國務委員，目前任職才約半年，自8月29日於北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已一個月沒有公開露面，並引起各界猜測。此前包含金融時報、路透都曾報導李尚福已被解職調查、或者早就於9月7日就以「健康因素」缺席中越防務會議。

李尚福是2023年夏天第二位傳出已「出事」中共副國級幹部（國務委員），稍早在消失一個月後，中國原任外長秦剛於7月底被免除外長職務，迄今仍未現身。港媒指出，中共政治局27日的第八次集體學習，央視新聞畫面也沒有李尚福，而5月到7月的三次集體學習時，李尚福都有出現在新聞畫面，坐在公安部長王小洪、國務院秘書長吳政隆中間。

此前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波兩人也在7月底無預警被卸任，隨後傳出同樣出身火箭軍的魏鳳和也都被查；中國國防部在8月31日的記者會上首度回應表示「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」，但並未透露更多細節，9月28日的記者會上仍有外媒記者提問此事，但吳謙僅建議記者查閱上個月的記者會內容。

按照中共軍隊慣例，通常國防部長係由排名第一的軍委委員兼任，目前排在李尚福之後的軍委委員是軍委聯合參謀部參謀長劉振立，但在2008年以前，防長曾由中央軍委副主席兼任，如遲浩田、曹剛川等，目前現任的2位軍委副主席為張又俠、何衛東。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點