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許家印被控制 債務重組受衝擊 破產清算危機擴大

記者林宸誼／即時報導
許家印被控制，「債務重組」受衝擊。(路透)
許家印被控制，「債務重組」受衝擊。(路透)

作為恒大帝國的創始人和絕對實控人，許家印在此時被控制，最直接的衝擊便是他積極推進的債務重組進程。根據原有計劃，恒大會在9月25日、26日舉行重要的債權人會議，就該公司此前提出的債務重組方案進行投票，並將結果提交至相應的法院，以尋求境外債務展期的通過。

第一財經日報報導，但在9月22日深夜，恒大突然發布公告稱，原定於2023年9月25日（天基和景程）、2023年9月26日（中國恒大）有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

公司未提及未來是否再度召開及時間，只提及：「由於集團銷售情況不如公司預期，基於目前情況以及與其顧問及債權人協商，認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。」

為避免走到破產清算，恒大很早便啟動了境外債務重組，並在今年3月發佈擬議的境外債務重組公告。根據發行主體的不同，重組方案分成恒大協定、景程協定、天基協定。

按上述方案設想，針對本金規模共約191.49億美元的境外債務，恒大將以發行新票據、債轉股等組合方式完成債務重組。

債權人既可以選擇保留全部債權，也可以選擇股權和債權組合。若較多債權人選擇債轉股，恒大將借此實現降槓桿，變相削債。

但是，初步方案流出後，正式的債權人會議卻一再延期。該會議最初定於8月23日舉行，此後因恒大汽車引入戰略投資者延遲到8月28日。

隨後，恒大協議安排會議又被延期至9月26日，景程協定、天基協定安排延期至9月25日。

債務重組，一直是許家印力圖推動的工作。恒大內部人士稱，「老闆想儘快實現債務重組、以及股票復牌，為後續的操作騰挪出時間和空間。」

8月中下旬，恒大系的三檔股票，中國恒大、恒大汽車、恒大物業先後復牌交易，恒大汽車引入了新的戰略投資人，且大陸債權人重要會議的時間初步確立，恒大似乎在朝著許家印期許的方向發展。然而一切進程，在他被調查之後陷入了僵局。

業內人士對於恒大的債務重組變得悲觀。IPG中國區首席經濟學家柏文喜表示，恒大是否會最終走向破產，目前還無法確定，是否進入破產清算不僅是企業經營問題與法律問題，還需要考慮「保交樓」等社會問題。

柏文喜指出，在「保交樓」問題沒有切實解決方案前，恒大要正式宣布進入破產程序不太現實，不過前景確實不容樂觀。

柏文喜認為，目前各方可能需要更多時間和努力來尋找解決方案，包括重新協商債務重組條款、尋求新的投資人、出售資產等。如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。

恒大 重組 破產

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