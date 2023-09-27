我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

利率油價齊漲 道指繼續收低 「通膨仍是大問題」

許家印傳遭監視居住 「恒大系」股價集體大跌

記者謝守真／即時報導
恒大董事會主席許家印傳出日前已遭警方「監視居住」，「恒大系」股票27日集體大跌。(路透)
恒大董事會主席許家印傳出日前已遭警方「監視居住」，「恒大系」股票27日集體大跌。(路透)

中國大型地產商中國恒大危機持續擴大，恒大董事會主席許家印傳出日前已遭警方「監視居住」在北京居所，部分行動自由遭到限制。受此消息影響，「恒大系」股票27日集體大跌。其中，中國恒大重挫約19%，恒大物業跌幅也近14.5%。

彭博引述知情人士說法指出，許家印於日前遭警方帶走，目前在指定地點監視居住，但尚不清楚原因為何。報導強調，在中國，警方這一行動並非正式逮捕，所以也不代表許家印會被起訴。

根據中國「刑事訴訟法」，「監視居住」要求許家印交出護照和身分證，未經批准不得離開居住地，也不得與其他人會面或聯繫。但監視居住最長不得超過六個月。

自恒大股票於2022年3月21日停牌以來，許家印公開現身多在恒大內部的保交樓專題會、月度工作會議上。大陸媒體曾報導，許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，與過往不同的是，不得隨意與外人見面。

在停牌超過17個月後，中國恒大已於8月28日復牌，但公司營運情況與財務仍未見起色。恒大上周五晚間突然發布公告稱，鑑於銷售情況不如預期，有必要重新審視境外重組條款，取消原定25、26日舉行的境外債重組會議。

本月16日，恒大財富總經理杜亮等人遭深圳公安採取刑事強制措施。消息稱，恒大財富此次被捕人員都是管理階層。財新英文網日前報導，中國恒大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮也已被控制或帶走。

香港經濟日報引述知情人士說法指出，許家印已缺席恒大最近兩次例會。但對於許家印遭監視居住一事，至截稿恒大仍無正式公告，中國主要媒體也未見相關報導。

恒大 重組 股票

上一則

中前財長樓繼偉：房地產銷售不足 經濟恢復不如預期

延伸閱讀

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
恒大一檔境內債40億未兌付 傳2前高層遭拘留

恒大一檔境內債40億未兌付 傳2前高層遭拘留
恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息

恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息
恒大境外債務重組生變 重挫集團股價

恒大境外債務重組生變 重挫集團股價

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
中國社群平台上近期傳出多宗員工拒絕調崗被辭退消息。圖為上海一家電子商務公司辦公室。此為示意圖，無關事件。(路透)

從員工墳場到修羅場 睡帳篷、抄代碼…他們拒絕「被逼」辭職

2023-09-21 02:00
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假