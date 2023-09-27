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中前財長樓繼偉：房地產銷售不足 經濟恢復不如預期

記者賴錦宏／即時報導
房市需求不足成為當前制約中國經濟發展的關鍵因素。圖為福建省龍岩市區一處住宅區。（中新社）
房市需求不足成為當前制約中國經濟發展的關鍵因素。圖為福建省龍岩市區一處住宅區。（中新社）

中國前財政部長樓繼偉指出，當下中國經濟面臨一些新困難和挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。特別是房地產投資和銷售不足，地方債務需要逐步消化，令上季經濟恢復不及預期。

據華爾街見聞報導，樓繼偉出席鳳凰灣區財經論壇時作出上述表示。他指出，今年7至8月，中國經濟情況出現邊際改善。目前，政策已採取一些措施，並加大對房地產商的支持，降低購房者預期負擔。地方隱性債務由省級統一化解，國家分配一定數量置換債的額度給予支持等。「這些問題是一定時間的積累，解決問題需要一個過程」。

他強調，在疫情期間，中國沒有採取發達國家激進的財政政策，貨幣政策擴張力度遠小於發達國家。目前中國大型商業銀行資產負債表基本健康，無論如何消化債務風險需要一個周期，但不會產生全局性的債務危機，未來一年將是防範金融危機的關鍵一年，總體看法是謹慎樂觀。

樓繼偉還提及中美關係。他認為，美國5年前開始貿易戰，使逆全球、保護主義冒起，全球產業鏈、供應鏈重新布局，不利於經濟復甦。最近中美成立經濟和金融兩個工作組，希望能夠建立起到有效的溝通機制。

不久前，樓繼偉在澎湃新聞發表文章指出，中國經濟復甦慢於預期，地方政府債務不斷增加，引發投資者和企業的擔憂。 他建議，為加速中國經濟復甦，應增加財政赤字，但北京不應救助負債累累的地方政府。樓繼偉認為，治癒疫情留下的經濟傷痕需要一個過程。

在這個過程中，政策制定者需要根據實際情況，適時調整政策，以促進經濟的復甦。 而在這個過程中，政府需要保持足夠的政策耐心，不要過度操之過急，以免引發新的問題。

樓繼偉提出了一系列政策建議。 首先，中國官方需要及時調整優先事項，將重心放在復原經濟上。 其次，政府應採取更積極的財政政策，透過擴大財政赤字，提供更多的支持給實體經濟。 此外，政府不應對負債累累的地方政府進行救助，而應將資源投入到真正有需求的地方。

疫情 投資 房地產

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