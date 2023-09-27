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「靠金融吃金融」 中國前人行副行長范一飛被提起公訴

記者陳宥菘／即時報導
中國最高人民檢察院27日通報，中國人民銀行（中國央行）前黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，近日已由檢察機關依受賄罪向法院提起公訴。（新華網）
中國最高人民檢察院27日通報，中國人民銀行（中國央行）前黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，近日已由檢察機關依受賄罪向法院提起公訴。（新華網）

中國最高人民檢察院27日通報，中國人民銀行（中國央行）前黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，近日已由檢察機關依受賄罪向法院提起公訴。檢方指控范利用職務之便為他人提供幫助，非法收受他人財物，且「數額特別巨大」。通報並指，范擔任中國建設銀行計財部經理期間就有受賄情事，陸媒財新網指出，這已是范1990年代初的職務，顯示檢方倒查追溯近30年前。

據中國最高檢通報，范一飛涉嫌受賄一案由中國國家監察委員會調查終結，經最高檢指定，由湖北省黃岡市人民檢察院審查起訴，並於近日向黃岡市中級人民法院提起公訴。

檢方起訴指控，范一飛在中國建設銀行信託投資公司、中國建設銀行、中國投資有限責任公司、中國人行等任職期間，利用職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。但通報未披露具體金額，此前有消息稱金額或達上億人民幣。

去年11月，范一飛因涉嫌嚴重違法違紀，在任內被帶走調查，成為中共20大後首位落馬的副部級官員。今年6月9日，中央紀委國家監委發布調查結果指，范一飛嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，處以開除黨籍和公職的「雙開」處分。 6月20日，最高人民檢察院依法對范一飛作出逮捕決定。

據中央紀委國家監委當時通報，范一飛喪失理想信念，長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉，縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動。

通報又指他「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。一般認為，自2012年中共18大以來，在習近平主政之下，中國力圖懲治政治腐敗，嚴打貪腐。

現年59歲的范一飛畢業後即投入金融業，在建行工作28年，曾任至副行長，爾後在中投5年，並於2015年2月出任人行副行長，期間主要分管支付、金融科技、數位人民幣等領域。

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