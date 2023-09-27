中國官方估「十一」期間出入境將較去年增三倍

不少中國民眾已開始為十一長假出遊做準備。圖為暑假期間南京秦淮河畔遊客眾多。(中新社)

中國將迎來十一假期，此次恰逢中秋，自9月29日至10月6日共八天連假，據中國國家移民 管理局27日預測，期間中國全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達158萬人次，較去年同期成長約3倍，是2019年同期的90%。

據澎湃新聞引述中國國家移民管理局訊息，在中秋、十一之際，隨著杭州亞運 會召開、國際航線航班持續恢復、境外國家地區入境免簽等政策疊加 ，中國全國口岸將迎來出入境客流高峰。

中國國家移民管理局認為，預計出入境客流高峰將主要集中在節前9月28日、29日及節後10月5日、6日。大型國際空港岸出入境客流穩定增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達2.7萬、7萬、3.8萬人次。

另，中國國家移民管理局稱， 毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續成長，珠海拱北口岸日均通關人數預計將達32萬人次，深圳羅湖、福田地鐵 口岸預計將達19萬人次、18萬人次。

本土出行方面，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）也表示，十一黃金周運輸於27日啟動，自9月27日至10月8日，為期12天，中國全國鐵路預計發送旅客1.9 億人次，每日平均發送旅客1,583萬人次，9月29日為客流最高峰，預計發送旅客超2,000萬人次。

為滿足客流量，中國國鐵集團表示，日均計畫開行旅客列車1萬1,500餘列，較日常增加1,850餘列，其中最高峰日安排開行列車將超過1萬2,000列，日均旅客座席能力預計較2019年同期成長18.5%。