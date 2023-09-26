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習近平反腐10年 官方指國企金融體育問題仍多

中央社／台北27日電
中共總書記習近平上台後大力反腐，但貪腐情況仍嚴重。（新華社）
中共總書記習近平上台後大力反腐，但貪腐情況仍嚴重。（新華社）

中共總書記習近平上台後大力反腐，但貪腐情況仍嚴重。中央巡視工作領導小組近日召開的反饋會議指出，國企、金融、體育領域存在的突出問題，「一把手」等關鍵職位廉潔風險大。

新華社昨天報導，中央巡視工作領導小組19日召開20屆中央第一輪巡視集中反饋會議，並在20日至22日分別向本輪巡視的30家中管（中央管理）企業黨組、5家中管金融企業黨委和國家體育總局黨組進行了「一對一」反饋。

反饋指出國企、金融、體育領域存在的突出問題。有的落實黨中央決策部署不到位，履職擔當有差距；有的「統籌發展和安全不到位」，風險意識不強，防控機制不夠健全。

此外，有的落實管黨治黨責任不到位，壓力傳導層層遞減，「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，違反中央八項規定精神問題仍有發生；有的領導班子、幹部人才隊伍建設存在薄弱環節，基層黨組織政治功能有待加強。

今年以來，國企再掀反腐風暴，其中也包含多家國有銀行高層接受調查。中國新聞週刊4月引述中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉說，「由於國內經濟下滑、大量企業出現虧損，紀檢機關面臨的最大挑戰和任務是為經濟社會發展提供強有力的監督保障」。

在體育領域方面，除了足壇有10餘名高層因反腐落馬，北京冬奧會備戰階段的重要人物、中國國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記與主任倪會忠也在8月因涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120927

北京冬奧 習近平 中共

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