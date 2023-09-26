菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

環球時報旗下微博 公眾號《樞密院十號》今天凌晨發文稱，菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除中國在黃岩島附近布設的「浮動屏障」，美媒也配合鼓動，但這「小偷小摸」的真實性也是存疑的，很可能是摻水造假的。

樞密院十號並且引用了「南海戰略態勢感知」昨26日的微博說法，「南海戰略態勢感知」在該則博文中稱，9月25日，菲律賓海岸警衛隊發言人Jay Tarrila表示，根據菲律賓總統的指示，菲律賓海警隊已成功拆除中國海警在黃岩島東南方向部署的阻止浮標，並公開拆除影片。然而，根據菲海警公布的視頻，我們判斷，視頻中拆除的物件與此前菲方公布的22日照片中的移動攔阻設施並不一致。這種移動攔阻設施通常會根據需求在兩船之間拉起部署，任務結束後隨即移除。

樞密院十號說，菲律賓海岸防衛隊已拆除中國在黃岩島附近布設的「浮動屏障」這一說法，昨26日在菲國內引起陣陣歡騰，包括《紐約時報 》在內的一些美國媒體也跟著鼓動。但很快就有分析注意到，菲海警公布的影片中拆除的物件，與先前菲方公布的照片中的移動攔阻設施並不一致。而26日下午，中國外交部發言人說，菲方所謂聲明完全是自說自話。

這則博文稱，菲律賓一些人繼續在黃岩島挑釁，而且自稱鬧出了大動靜。26日，大部分菲律賓媒體都引述菲海岸警衛隊發言人塔里埃拉的說法稱，菲方已拆除了中國在黃岩島東南方向設置的浮動障礙，據稱該障礙是為了阻止菲律賓人進入傳統漁場而部署的。

就是這同一個塔里埃拉此前曾指控說，菲方22日在黃岩島潟湖入口附近發現浮動障礙，長達300米，它們使菲國漁民無法進入當地從事漁業和營地活動。當地媒體報導稱，菲海岸警衛的最新聲明是在菲律賓國家安全顧問愛德華多．阿諾發誓要採取「一切適當行動」拆除中國海警在黃岩島設置的障礙幾小時後發表的。

塔里埃拉在社交媒體X上還發布兩張照片和兩段視頻，其中一段視頻顯示一名穿戴潛水鏡、呼吸管和蛙鞋的男子，用刀切斷連接著白色浮球的繩索。另一段影片和圖片顯示，一個錨從海中拖出，然後被放在一艘舷外浮桿木船上。

樞密院十號說，實際上，菲海警的聲明說得比較含糊，連替它宣傳的「某國之音」（指美國之音）也不得不在報導中留有餘地說，「菲律賓的聲明並沒有清楚地說明整個屏障是否已從水中拆除」 。

《紐約時報》說：「面對中國決心對遠離中國的南海大片地區實施控制，菲律賓海岸警衛隊表示，他們已經將事情掌握在自己手中，拆除了阻止菲律賓漁船進入黃岩島的中國設置的浮動屏障」。還有菲律賓政客甚至聲稱要進入潟湖內，控制黃岩島。

那麼，事實真的是如此嗎？樞密院十號說，菲媒報導的細節提供了一些暗示。據《馬尼拉公報》26日報導，在接受電視台電視採訪時，塔里埃拉詳細「介紹了」這次行動。按照他的說法，菲總統馬可斯打電話給國家安全顧問愛德華多·阿諾，要求「盡一切可能」讓海警隊拆除浮動屏障。接著，菲國家安全部門召集海警隊指揮官阿爾特米奧·阿布海軍上將，並發出了進行「特別行動」的具體指示。塔里埃拉稱，由於有4艘中國海警船隻守衛著黃岩島，所以這次行動「非常危險」，因為中國海警船隻配備了高壓水槍，如果他們發現菲方人員，任何事情都可能發生。

樞密院十號說，菲方的決定是，這次特別行動應該是不顯眼的行動。具體操作是，菲海警隊的一名工作人員偽裝成一名普通漁民，登上一艘漁船，來到有浮動屏障的區域。該工作人員隨後潛入水中，剪斷浮動屏障的錨，使其漂浮並被海浪沖走。原來一場吹噓的「高大上」的「特別行動」不過是一次小偷小摸。

它說，連這「小偷小摸」的真實性也是存疑的，很可能是摻水造假的。「南海戰略態勢感知」26日在微博上說，我們判斷，視頻中拆除的物件與此前菲方公布的22日照片中的移動攔阻設施並不一致。

它引述中國外交部發言人汪文斌26日在記者會上說法，「菲方所謂聲明完全是自說自話」，中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，我們奉勸菲方不要挑釁滋事。