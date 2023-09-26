解決晶片「卡脖子」難題 哈工大籌建積體電路學院

為推動中國積體電路領域發展的「雙向賦能」，中國哈爾濱工業大學深圳校區目前正積極籌建積體電路學院。（圖／取自哈爾濱工業大學深圳校區網站）

歐美國家與中國的科技競爭暗潮洶湧，使得中國高科技產業處處被「卡脖子」，促使北京 當局積極推動科技獨立自主。而為推動積體電路領域發展的「雙向賦能」，哈爾濱工業大學正籌建積體電路學院。

據哈工大深圳校區網站消息，9月19日哈工大深圳校區召開積體電路校企座談會，包括江豐電子、歐比特、格力電器、深開鴻、速騰聚創、圳圳銘普光磁、美信檢測 、牛芯半導體、芯試界半導體、三英精密等十多家企業均齊聚一堂。

哈工大深圳校區校長黃玉東表示，深圳校區立足現有學科基礎，緊密對接深圳「雙區」建設產業需求，依托校友企業與合作企業的豐富資源，「正積極籌建積體電路學院」。

他期盼，各企業充分發揮智力優勢與產業優勢，積極為學院人才培育、科學研究、成果轉化等方面工作提出寶貴建議。深圳校區將與各企業保持密切聯繫，攜手實現高品質發展，「共同推動我國積體電路領域高品質創新發展」。

針對該校積體電路學院籌建的情形，哈工大深圳校區副校長張欽宇稱，深圳校區將以「國內一流、灣區 頂尖」為目標建設積體電路學院，要重點培養積體電路領域高階人才。他並表示，該校要引育一批積體電路領域的策略科學家、一流科技人才和創新團隊，搭建「政」、「產」、「學」、「研」、「資」、「用」的橋樑。

對此，江豐電子董事長姚力軍建議，積體電路學院要充分發揮哈工大的科研優勢與深圳市的產業優勢，與企業攜手培養客製化人才，將企業需求與學生課題緊密結合，力拚「解決更多『卡脖子』難題」。

深開鴻執行長王成錄認為，要促進積體電路領域多學科交叉融合，推動中國國產作業系統和積體電路國產化軟硬體結合一體化發展。速騰聚創董事長邱純鑫則表示，該學院要將深圳創新產業環境與校區學科優勢深度融合，以企業需求驅動人才培育模式改革。

據悉，哈爾濱工業大學一直以來都在中國頂尖學府之列當中，其中，在工科領域更被認為僅次於北京清華大學，位居中國眾多工科大學前列。

中國國家發改委等八個部門今年6月曾聯合發布「職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）」通知。該通知提出，到2025年要讓中國產教融合試點城市達到50個左右，並建設培育1萬家以上產教融合型企業，在重點產業深度推進產教融合，包括新一代資訊技術、IC、人工智慧與養老托育等產業。