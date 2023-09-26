我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國經濟堪憂 道指挫388點

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

阿里聯手騰訊搶「雙11」大餅 微信廣告可直跳淘寶天貓

記者謝守真／即時報導
阿里聯手騰訊搶「雙11」大餅，微信廣告可直跳淘寶天貓。（路透）
阿里聯手騰訊搶「雙11」大餅，微信廣告可直跳淘寶天貓。（路透）

中國「雙11」購物節大戰開打在即，阿里巴巴集團旗下商業數位行銷平台「阿里媽媽」與騰訊廣告進一步合作，共同宣布將開放微信視頻號、朋友圈、小程序等廣告流量可透過阿里媽媽廣告平台UD（Unidesk）投放，可直跳至淘寶、天貓商家店鋪、商品詳情及淘寶直播間，並投入人民幣1億元補貼商家。

觀察者網報導，自2021年騰訊視頻、騰訊新聞等App廣告可直跳淘寶以來，阿里媽媽與騰訊廣告逐漸深化合作。雙方也將在人群互補、系統共建等展開深度融合，滿足商家在店鋪、直播、內容三大經營中心不同經營目標。

就阿里與騰訊的合作，有業內人士分析，接下來將進一步為商家和平台開啟新局面。其中，淘寶補上重要的流量版圖，騰訊廣告也將迎來更多重量級合作夥伴。而正在備戰天貓雙11的店家，也能從該合作，獲取龐大的生意及用戶紅利。

報導提到，今年淘天集團明確「用戶為先、生態繁榮、科技驅動」三大策略，早在「618」活動期間，淘寶上線「淘寶好價節」，透過流量等方式扶持政策，「讓中小商家重回C位」。

據悉，過去一年淘寶、天貓新增商家數超過500萬。同時，高盛最新中國網際網路月度報告顯示，淘寶App的每日活躍用戶數（DAU）已實現連續七個月年增長，代表淘寶作為一個少數的用戶和商家持續成長的平台有著巨大吸引力。

此前，從騰訊8月公布的2023年第2季財報來看，顯示當季視頻號廣告收入超過人民幣30億元，占騰訊廣告收入的12％。對騰訊廣告而言，與阿里的深化合作，無疑有利於擴大更多收入，實現雙贏。

App 微信 高盛

上一則

詐團轉進韓國？中國領事館通報有公民被騙至濟州

下一則

解決晶片「卡脖子」難題 哈工大籌建積體電路學院

延伸閱讀

「吃記憶體」衝熱搜 微信變「巨信」？ 中5億網民敢怒不敢刪

「吃記憶體」衝熱搜 微信變「巨信」？ 中5億網民敢怒不敢刪
微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪
張勇卸任集團董座 設科技基金 阿里投資10億美元力挺

張勇卸任集團董座 設科技基金 阿里投資10億美元力挺
阿里盒馬鮮生 暫停赴港發IPO

阿里盒馬鮮生 暫停赴港發IPO

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」

好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」