我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換球鞋、縮短階梯…為防再跌倒 拜登採取了這些措施

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

歐盟對中國電動車發起反補貼一事 中方表達強烈不滿

記者陳言喬／即時報導
中國商務部長王文濤（右）會見來訪的歐盟官員。（中新社）
中國商務部長王文濤（右）會見來訪的歐盟官員。（中新社）

中國商務部部長王文濤24日在北京與來訪的歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談。雙方就電動汽車、5G等議題深入交換意見。當中王文濤就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查一事，表達嚴正關切和強烈不滿。

中國商務部網站26日公佈商務部長王文濤24日與細節。

報導稱，雙方圍繞第十次中歐經貿高層對話籌備，重點就電動汽車、5G等議題深入交換了意見。

王文濤表示，中方高度重視中歐經貿關係。近期，中國國務院發佈了優化外商投資環境24條政策措施，相關部門正認真落實，將為包括歐企在內的外資企業提供市場化、法治化、國際化營商環境。商務部將繼續通過外資企業圓桌會制度、外資投訴中心等機制及時聽取包括歐企在內的外資企業訴求，積極推動解決困難。

王文濤重點就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查表達嚴正關切和強烈不滿。王文濤表示，中國電動汽車快速發展，依靠的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系。歐方擬進行的反補貼調查是貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定。希望歐方與中方開展對話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易摩擦。

東布羅夫斯基斯表示，歐中關係充滿活力，中國是歐盟重要貿易夥伴。歐方高度肯定中方推出的優化外商投資環境24條措施，期待其為歐企帶來更好營商環境。歐方願與中方就電動汽車反補貼調查事進行充分磋商，將在恪守世貿組織規則的基礎上開展調查，保障調查透明度。

商務部 歐盟 投資

上一則

恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息

延伸閱讀

歐盟公布假新聞報告 谷歌、TikTok移除大量俄文宣

歐盟公布假新聞報告 谷歌、TikTok移除大量俄文宣
科技股光環褪 那指期指空單大增 四大指數早盤盡墨

科技股光環褪 那指期指空單大增 四大指數早盤盡墨
中歐經貿交鋒 何立峰盼撤高科技產品限制、不滿電動車補貼調查

中歐經貿交鋒 何立峰盼撤高科技產品限制、不滿電動車補貼調查
FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久

FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高