恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息
中國恒大債務危機再惡化，繼該集團無資格發行新票據，以及境外債務重組會議或告吹之後，該集團旗下地產公告，未能按約定在25日兌付一檔2020年發行總額40億元（人民幣，下同）的債券本息。 另，陸媒報導稱，中國恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮被北京政府相關部門控制。受消息拖累，恒大繼25日股價下跌25%後，26日早盤股價再跌8%。
財新網報導，恒大集團旗下恒大地產於深交所發出公告，指出一支總額為40億元的「20恒大04」債券，票面利率為5.8％，起息日為9月23日到25日為止，未能按照約定兌付債券本金及利息。據悉，中國恒大至6月底總負債已達2.39兆元。
此外，恒大原訂本周舉行境外債權人會議，但就在距離債權人會議召開日僅剩三天之時，於22日臨時喊停。據債券持有人2022年第二次會議決議，2020年9月23至2022年9月22日期間支付的債利息，調整至2023年3月23日支付，恒大宣布，原於3月23日支付的利息，發行人亦未能按期支付。
另，報導指出，恒大前行政總裁夏海鈞和前首席財務長潘大榮被中國相關部門拘留。此前，夏海鈞與潘大榮負責恒大財務營運。然而，在去年7月，兩人因涉嫌參與恒大物業存款質押被銀行強制執行事件而辭職。報導未透露消息來源，恒大亦暫未有回應傳聞。
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