恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息

傳中國恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮被北京政府相關部門控制。（路透）

中國恒大債務危機再惡化，繼該集團無資格發行新票據，以及境外債務重組會議或告吹之後，該集團旗下地產公告，未能按約定在25日兌付一檔2020年發行總額40億元（人民幣，下同）的債券 本息。 另，陸媒報導稱，中國恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮被北京 政府相關部門控制。受消息拖累，恒大繼25日股價下跌25%後，26日早盤股價再跌8%。

財新網報導，恒大集團 旗下恒大地產於深交所發出公告，指出一支總額為40億元的「20恒大04」債券，票面利率為5.8％，起息日為9月23日到25日為止，未能按照約定兌付債券本金及利息。據悉，中國恒大至6月底總負債已達2.39兆元。

此外，恒大原訂本周舉行境外債權人會議，但就在距離債權人會議召開日僅剩三天之時，於22日臨時喊停。據債券持有人2022年第二次會議決議，2020年9月23至2022年9月22日期間支付的債利息，調整至2023年3月23日支付，恒大宣布，原於3月23日支付的利息，發行人亦未能按期支付。

另，報導指出，恒大前行政總裁夏海鈞和前首席財務長潘大榮被中國相關部門拘留。此前，夏海鈞與潘大榮負責恒大財務營運。然而，在去年7月，兩人因涉嫌參與恒大物業存款質押被銀行強制執行事件而辭職。報導未透露消息來源，恒大亦暫未有回應傳聞。