我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換球鞋、縮短階梯…為防再跌倒 拜登採取了這些措施

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

美制裁11家中企及個人 中商務部：美應立即停止無理打壓

記者黃雅慧／即時報導
對於美方再將11個中國企業與個人列入實體清單，中國商務部稱將採必要措施維護自身合法權益。（美聯社）
對於美方再將11個中國企業與個人列入實體清單，中國商務部稱將採必要措施維護自身合法權益。（美聯社）

美國商務部工業與安全局25日以涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，將中國10個實體和1名自然人添加到出口管制名單。對此，中國商務部26日表示堅決反對，並要求美方應立即停止對中國企業和個人的無理打壓。

中國商務部表示，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益。中方將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。

美商務部在25日的聯合《聯邦公報》（美國政府公報）刊登了一分定於27日發布的行政措施，擬將28個實體添加到「實體清單」，即出口管制名單。其中，有10個實體和1名自然人來自中國、來自俄羅斯和巴基斯坦的分別有5個、來自芬蘭的有3個、來自阿曼的有2個、來自德國和阿拉伯聯合大公國的各有1個。

財聯社梳理，與中國相關的企業包括中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所、杭州富陽科拓機械有限公司和桂林阿爾法橡塑科技有限公司等。值得注意的是，美國商務部從實體清單中移除了浙江完美新材料科技有限公司。

路透報導，美國指這些實體捲入「有悖美國國家安全的活動」，構成重大風險。其中部分企業為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供無人機零組件，有部分中國實體因涉嫌為伊朗飛機製造工業公司採購航空航天零組件而被列入清單，這些零組件用於製造無人機，被伊朗用來攻擊中東地區的油輪, 以及被俄羅斯用於烏克蘭戰爭。

商務部 伊朗 俄羅斯

上一則

王毅見前財長鮑爾森 盼美對中政策重回理性務實軌道

下一則

恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息

延伸閱讀

美再制裁11家中國實體及個人 北京揚言堅決維護自身權益

美再制裁11家中國實體及個人 北京揚言堅決維護自身權益
對抗中國 美國防部擬1年半部署上萬架無人機 但供應商1年僅造38架

對抗中國 美國防部擬1年半部署上萬架無人機 但供應商1年僅造38架
美國以錢換囚 從1981年人質危機至今 與伊朗外交難突破

美國以錢換囚 從1981年人質危機至今 與伊朗外交難突破
官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人

官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高