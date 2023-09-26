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中國物價指數登14個月高 可望躲過日本式通縮

編譯陳苓／綜合外電
最新獨立訪調顯示，中國物價本月增幅寫14個月高，暗示通縮擔憂或許過於誇大。(美聯社)
最新獨立訪調顯示，中國物價本月增幅寫14個月高，暗示通縮擔憂或許過於誇大。(美聯社)

中國面臨通縮壓力，外界憂慮該國將步上日本後塵，經濟長期低迷不振。但最新獨立訪調顯示，中國物價本月增幅寫14個月高，暗示谷底可能已經過去，通縮擔憂或許過於誇大。

彭博資訊報導，據數據公司World Economics，中國的9月全行業物價指數報50.9，為14個月最高。其中服務業是復甦的推手，9月服務業物價指數升至53.2。製造業物價指數仍低於榮枯分界的50，但已達49，為八個月最高。

World Economics在聲明稿寫道，這表示擔心中國物價通縮，會引發類似日本的極低成長或負成長，此種恐懼太過頭了。中國在最近數十年來，毋庸置疑是世界頭號成長引擎，跡象顯示該國恢復成長，狀況略趨正向。

貿易放緩，加上房市危機壓抑需求、建築業活動、整體信心，中國經濟復甦在4月失去動能。外界擔心中國會和數十年前的日本一樣，落入「資產負債表衰退」，也就是家庭和企業不對經濟投資或花費，開始償還債務，導致長期的通縮和經濟疲弱。資產負債表衰退發生時，企業目標會從獲利最大化，轉為債務最小化，這會讓經濟成長近乎停擺。

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