華為新品可用自研星閃技術 挑戰藍牙WiFi

9月25日，華為技術有限公司在深圳舉行秋季全場景新品發布會，發布最新創新技術產品。（新華社）

華為 被認為有可能突破美國對中國晶片制裁，在25日秋季發布會公布自家研發的「星閃」技術可應用於多款新產品，華爾街 日報形容，這舉措是挑戰藍牙和Wi-Fi這些全球無線通訊標準。

華爾街日報25日報導，華為25日舉行的秋季新品發布會，除了近期受到廣泛關注的智慧型手機 Mate 60系列外，還有其自家研發的「星閃」（NearLink）技術。

報導指出，「星閃」是華為的近距離無線連接技術，最初稱為「綠牙」（Greentooth），後來因名稱過於隨意而被棄用，其後重新命名為「星閃」。

華為稱，「星閃」技術結合了藍牙（Bluetooth）和Wi-Fi的最佳特性，並能與藍牙和Wi-Fi同時使用。「星閃」具有類似於藍牙的低功耗、輕量級連接功能，同時可以像Wi-Fi滿足高速、大量數據傳輸和高品質連接需求。

華為表示，「星閃」可根據情況在不同模式間切換。和藍牙等技術相比，「星閃」的功耗不到一半，速度可達6倍之多，數據從一個點傳輸到另一個點所需時間僅是1/30，而在同一網路下支持的設備數量可達10倍之多。

「星閃」技術於2021年12月首次亮相，當時主要聚焦在車載應用。今年8月華為常務董事余承東宣布，將「星閃」技術整合到華為自研消費類電子設備的操作生態系統中。

余承東在25日的發布會表示，「星閃」可應用於消費類電子產品、電動汽車、工業製造等領域，為華為的自研生態系統提供連結性。

報導形容，這顯示華為挑戰藍牙和Wi-Fi這些全球無線通訊標準，也顯示中國在美國制裁下，加倍努力在關鍵技術上自給自足。

為何華名的「星閃」技術這麼重要？報導指出，藍牙目前由藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）監管，該組織負責向製造商發放使用藍牙的相關許可。

在被美國制裁後，華為在全球一些主要技術協會的資格曾受到限制。如果沒有這些技術組織的會員資格，華為的各種電子設備在使用藍牙和Wi-Fi等重要功能可能受到限制。

華為高管王軍2021年接受中國媒體採訪時雖然表示，後來華為的會員資格恢復了，但華為仍決定自研技術。

所以在華為應對美國制裁之際，「星閃」可能對該公司至關重要。

報導又表示，中國的技術崛起與其全球野心有千絲萬縷關係，因為中國會憑藉技術進步來擴大對地緣政治的影響力。

2020年9月中國組建了一個近距離無線技術聯盟，目前有300多家公司和機構，其中大部分是國內參與者，既有國有電訊運營商，也有華為、OPPO廣東移動通信有限公司和比亞迪等智慧型設備和汽車製造商。