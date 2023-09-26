中國公務員鐵飯碗不再 有人年薪削2成

疫情之後中國各地方出現財政問題，公務員也傳出減薪的消息。中新社

疫情 之後中國各地方出現財政問題，公務員也傳出減薪的消息，港媒報導，廣東部分地區公務員開始緩發補貼，北京 和天津公務員系統也已明確減薪計畫，浙江有公務員薪資削減幅度甚至達2成。

香港媒體今天引述50餘歲的浙江某城市公務員林順（化名）表示，「今年收入要降3至4萬（人民幣，約美金4104元到5472元），我快退休了還好，年輕人苦了」。

林順說，他所在的單位年中突然宣布降薪，全市其他區下屬單位也境遇類似，「有的區減少10%，有的甚至達到20%，領導幹部相比年輕人會降更多」。

報導說，稍早前有消息指出，上海處長層級的公務員年薪由35萬減至20萬元，科長層級年薪由24萬減至15萬元，減幅達4成以上；此外，廣東部分地區公務員開始緩發補貼，北京和天津公務員系統也已明確減薪計畫。

林順告訴記者，他所在地區的降薪許多是透過「變相」的形式，例如今年上級部門對下屬單位的年終考核要求突然變高，大家達不到要求，各種年終獎勵就會自動下降。原本單位內部自創的獎勵式補貼、各種名義獎金等也被上級部門以「規範」為由統一取消。

林順分析，「降薪的原因還是與疫情後經濟總體復甦不大有關，還有所在行業市場沒有根本性好轉，影響了政府的財政收入」。

不過，失業大潮下，想擁有「鐵飯碗」的應屆生仍如過江之鯽。林順透露，他所在單位的級別不高，但職務的招聘要求卻是非碩士學歷不錄取，「我們每年就推出1至2個崗位，但只有碩士才能報考，錄取比例可能是幾十比一」。

據統計，中國今年大學畢業生人數達1158萬，刷新歷史紀錄；而中國國家統計局的公開訊息卻顯示，青年失業率持續處於較高水準，並且逐月攀升，1至6月分別為17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%，而青年失業率在屢創新高後，被按下暫停發布鍵。

統計局上月宣布，由於調查統計工作的「健全優化」，當月起將不再發布青年失業率數據。

隨後，中國國家統計局日前表示，青年人就業 情況出現明顯改善，但未對外公布具體數據。報導引述北京青年在網上的留言說，「身邊10個朋友7個待業」。