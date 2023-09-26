離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

中國又一條高鐵完工通車，這是距台灣最近的福州至廈門的「福廈高鐵」，全長277公里，設計時速350公里，最快55分鐘。9月28日開通營運。

澎湃新聞報導，福廈高鐵起自福州南站，經福建省莆田市、泉州市、廈門市、漳州市，接入漳州站。全線共設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座車站，其中漳州站為既有車站，福州南、莆田、廈門北站為改擴建車站，福清西、泉港、泉州東、泉州南站為新建車站。

報導稱，這條高鐵是繼京張高鐵、京雄城際後的又一條智慧高鐵，標誌著中國高鐵在智慧化領域的探索又向前邁進了一步，為智慧型交通建設注入新的動力，中國高鐵技術繼續領跑世界。

所謂的「智慧高鐵」是指，福廈高鐵採用基於數位化資訊建模的BIM技術等智慧建造技術，將設計、施工、運營等全過程實行一體化管理，形成了全線、全專業的「三D數位福廈高鐵」；應用北斗導航系統、智慧型機器人、對環境友好的耐腐蝕鋼材等技術和材料，提高了泉州灣、湄洲灣和安海灣三座跨海大橋智能建造水準；運用智慧調度指揮系統，通過高效調度和控制，確保列車運行的正點率和運行效率；應用高鐵災害監測大資料分析系統，通過即時監測，及時發現並處理線路安全隱患，為列車安全運行提供可靠保障。

福廈高鐵最高時速按350公里運營，並安排「復興號」智能動車組列車上線開行。開通運營初期每日開行動車組列車8對；第四季調圖後，每日開行動車組列車最高達62對。福州至廈門、漳州最快分別55分、89分可達。

報導稱，福廈高鐵與規劃的寧波至溫州至福州高鐵、正在開展前期工作的漳州至汕頭高鐵、預計年內開通的汕頭至汕尾高鐵、以及9月26日開通的汕尾至廣州高鐵連通，將組成新的更高標準寧波至廣州高鐵通道，是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，路網地位十分重要。