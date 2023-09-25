中國專家楊偉民：僅靠宏觀調控不能解決當前經濟問題

中國十三屆全國政協經濟委員會副主任楊偉民。（圖／新浪財經）

中共 中央財經領導小組前副主任、全國政協經濟委員會副主任楊偉民指出，現在中國經濟面臨的新問題和挑戰，僅靠宏觀調控、僅靠財政、貨幣 政策加大力度是不能完全解決的。當前形勢下，既要加大政策力度，也要加大改革力度。

楊偉民22日在2023第五屆外灘金融峰會發表《以改革為動力，推動經濟整體好轉》演講時指出，近年來在經濟治理當中確實也出現了一些問題或偏差，比如某些領域治理存在單打一、一刀切、單一目標絕對化、極致化、急躁冒進、顧此失彼、層層加碼、合成謬誤，以及長期目標短期化、系統目標碎片化、持久戰打成突擊戰等。

他說，市場經濟體制改革的具體任務有很多。針對當前的經濟形勢，各地區、各部門應認真檢查評估一下本地區、本部門最近出台的一些政策，包括在疫情 期間出台的政策，哪些不符合市場決定資源配置，哪些干預或限制了企業的生產經營，干預或限制了消費者的自主消費，「不對的，應該改正，改正了其實就是改革。」

楊偉民提出四方面改革方向，首先，圍繞「使市場在資源配置中起決定性作用」這一改革主線，深化市場化改革。其次，推動經濟發展的法治化。企業和消費者兩大微觀主體要依法經營、依法消費；政府行為也要依法，包括經濟治理、宏觀調控、產業政策、市場監管等，都要恪守契約，防止突然轉向。

第三，加快農業轉移人口市民化相關的兩大制度改革。其一是住房制度的改革，其二是身分證制度改革。他強調，農業轉移人口市民化對穩定當前經濟具有十分現實的意義，也是中國實現現代化不可迴避的重大課題。現在中國城鎮人口9.2億，其中有3億是非戶籍人口，按農民工統計是2.9億。這近3億人，作為整體是回不去的，回不去了就要有相應的制度安排。

第四，圍繞完善經濟治理深化改革。這是一項很大的課題，需注意三方面原則，一是經濟治理要堅持以經濟建設為中心，堅持以高質量發展為首要任務，不應該偏離這一大方向。二是經濟治理要堅持市場決定資源配置。三是經濟治理要把握多目標的平衡，比如發展與監管的平衡。