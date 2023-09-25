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新品絕口不提手機、不提晶片 華為發布了個寂寞？

記者賴錦宏／即時報導
華為官網上的mate 60 pro系列手機。（圖／取自微博）
華為官網上的mate 60 pro系列手機。（圖／取自微博）

各界矚目的華為2023秋季新品發布會25日登場，但全場發布會卻絕口未提手機、更未提晶片，讓大陸網友十分失望，大呼不如不看，甚至稱這個發布會「是發布了個寂寞嗎？」

在華為常務董事長余承東主持的發布會上，華為僅發布7種新產品，從頭到尾沒有提到麒麟9000s，只隨口說了句華為mate 60目前很火，正在加班加點生產中，更多細節隻字末提。這不禁讓人猜想，目前已火爆全世界的mate 60系列手機，以及它所有零部件是否真實現全都「自主生產」。

有網友在微博表示，華為發布會沒提Mate 60的晶片，但現場不斷吶喊的遙遙領先、華為「牛啤」的吶喊聲貫徹全場。

還有網友為華為辯護表示，「不提手機，是為了不刺激xx，低調發布。不能標5G，卻能跑出5G的速度；不能用台積電，卻做出自己的晶片」；「提不提手機其實已經無所謂了，麒麟9000s、麒麟A2、鴻鷂900等晶片已經全面回歸。 從此以後，不再缺貨。」；「原子彈剛爆炸，你會第一時間公布兩彈一星科學家的名單嗎？」

「從最高決策層到我們這樣的升斗小民，為什麼這次都支持華為？當對手比你強大時，你被一棒子打倒，倒下可以，但不能跪下，如果你還能顫顫巍巍站起來，快速回血繼續跟他硬剛，那你，就是英雄。」、「這幾天不是一直在發布Mate 60系列，看得心癢癢的也無動於衷，每天就那麼幾台，出來就秒沒！」

更有網友諷刺稱：「有劉德華為在，不怕沒柴燒！」「講真這場華為發表會讓很多人都失望了，不但連新麒麟5G 晶片沒有任何提及，甚至也沒有華為Mate 60系列，更沒有此前網傳的Mate 60 RS保時捷版！」

但華為官網，在新品發布會之後公布了華為手機的價格，華為Mate60 Pro+售價公布，16+512G人民幣8,999元（約1235美元），16+1T 9,999元（約1373美元）。「發表會真的一個字都沒提，太低調了！」有網友吐槽，現在網上都預訂不到，搶到的512G要等150多天，那1TB的，豈不是要等半年以上才能到手？

華為Mate60 Pro+售價公佈，16+512G售價人民幣8,999元，16+...
華為Mate60 Pro+售價公佈，16+512G售價人民幣8,999元，16+1T 9,999元。（圖／取自微博）

華為 晶片 5G

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