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中國部落客翻牆替外企打工 被沒收逾100萬人民幣

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中國部落客翻牆替外企打工 被沒收所得逾100萬人民幣

中央社台北25日電
一名中國網友翻牆上網替外企打工，遭公安沒收所得上百萬人民幣。(截自推特)
一名中國網友翻牆上網替外企打工，遭公安沒收所得上百萬人民幣。(截自推特)

一名中國部落客透過網路替外企打工，遭公安以違法翻牆為由，沒收所得的人民幣105萬8000元（約14萬4888美元）外加200元（約27美元）罰款。不少網友除了聲援他，並點名環球時報前總編胡錫進等人也在翻牆撈錢，為何不罰？

這名新浪微博帳號2406409341的部落客，微博頁面目前已被清空。但根據網路截圖，他在24日公開發文表示：「本人為境外公司提供工作，訪問國際互聯網被河北承德雙橋公安處罰1058000。。」

這位部落客還揚言：「國慶日（10月1日，中共建政日）後會在當地提起行政訴訟，歡迎大家觀看庭審直播。如果有律師願意代理，請聯絡我，謝謝」。

他還上傳公安單位的答辯狀與查詢財產通知書等截圖指出，2019年至2022年期間，因藉由網路替商業公司打工，雙方簽訂正式的技術服務合約。

兩造協議，他得依據公司從微軟（Microsoft）軟體開發平台Github下達的指令編寫程式，同時透過疑難排解應用程式support回答使用者問題，並由視訊軟體Zoom遠端辦公。

不料，當地公安突然在2022年9月22日找上門，懷疑他藉由推特（X平台前身）發布涉嫌「恐怖主義」的訊息，查扣他的電腦，1個多月後查明確定沒有涉恐，卻認定「翻牆替外企打工」仍屬違法，還是得開罰。

據他上傳的行政處罰決定書，這位部落客因「擅自使用非法頻道進行國際聯網」，被罰款200元，並由官方「沒收違法所得1058000元」。

當局的裁罰引發眾怒。聲援他的網友點名胡錫進稱，胡編也翻牆在YouTube開自媒體頻道賺大錢，因此強烈要求公安展開調查，並沒收他開頻道的所有非法所得。

胡錫進的YT頻道從2020年4月18日開始啟用，截至記者發稿已上傳687支影片，訂閱數逾8萬，觀看次數1139萬214次，值得注意的是，胡錫進YT頻道的「位置」欄標註「美國」。

此外，中國外交部長助理兼新聞司長則是X平台的用戶。她也曾被中國網友質疑：「華春瑩你涉嫌嚴重違法翻牆！請立即到北京公安局接受調查處理！」、「為什麼你可以上，其他中國人不可以上外網，中國政府怎麼那麼垃圾」？

微博 北京 華春瑩

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