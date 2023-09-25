華為發布頂級旗艦新機Mate 60 RS 售價逾1300美元

華為推出Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS，售價約人民幣1萬元（約1369美元）。（圖／取自微博）

華為 25日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，其中，最受矚目的是Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS。新機將採用麒麟9000s處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，售價約人民幣1萬元（約1369美元）。

據每日經濟新聞報導，市場預計，華為將在發布會上推出七款新品，包括智能手機、平板電腦、智能電視、智能手表、耳機和其他智能配件。其中最受期待的是Mate系列真正的底牌Mate 60 RS。

據網上流傳的疑似Mate 60 RS照片，中國網友紛紛議論手機背面的八角型鏡頭組設計，不少人認為有梭有角的設計充滿高級感和獨特性，很有帥氣。

據《中關村在線》報導，Mate 60 RS將搭戴麒麟9000s處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，支援衛星通話，並具有玄黑配色。預計螢幕尺寸為6.82吋，續航方面將搭載5000mAh大電池，並支援88W有線超級快充和50W無線超級快充。預計Mate 60 RS保時捷設計定價將在人民幣1萬元左右。

另據《快科技報導》的消息，華為Mate 60 RS將是Mate 60系列最高端的「機皇」產品。在外觀設計、配置上進一步升級，將直接衝擊iPhone 15 Pro Max。

此外，華為此次推出的MatePad Pro 13.2也廣受受關注，因該機是首款搭載「星閃」技術的平板。這是新一代近距離無線連接技術，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%，數傳速率高6倍，時延降低至1/30，連接數達到10倍。

同時，MatePad Pro 13.2將支持全新的華為手寫筆，通過星閃連接來達到更低的延遲，媲美實體紙筆的書寫體驗，同時還更省電。