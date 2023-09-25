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金融時報：野村銀行家被禁離開中國 傳和當局調查有關

中央社香港25日綜合外電報導
日本野村國際香港分支中國投資銀行事業主席王仲何被禁止離開中國。示意圖。（路透）
日本野村國際香港分支中國投資銀行事業主席王仲何被禁止離開中國。示意圖。（路透）

英國金融時報（Financial Time）今天引述知情人士消息報導，一名資深野村銀行家遭禁止離開中國，和北京當局針對科技企業家、華興資本創辦人包凡的調查有關。

報導中引述一消息人士表示，中國對日本野村國際（Nomura International）香港分支中國投資銀行事業主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）祭出的禁令僅限於中國以外的地區。王仲何目前未受到拘禁。

不過，北京當局對駐香港的資深銀行家祭出禁止離開中國限制，讓中國外商圈感到一陣涼意，尤其在近來商會調查顯示投資信心已來到低點之際。

王仲何的旅行禁令是在華興資本創辦人包凡和另一位前高階主管叢林（Cong Lin）失蹤多月之後。包凡今年2月後未曾露面，公司方面表示，他正在配合一項調查。

根據LinkedIn個人檔案，王仲何2011至2016年間任職於中國工商銀行國際（ICBC International），之後於2018年加入野村。

3名消息人士證實王仲何遭禁止出境。當中2人表示，此事和他在中國工商銀行國際任職的時間與叢林重疊有關。

叢林2017年離開中國工商銀行加入華興資本，中國工商銀行國際提供華興資本2億美元信貸，以該投資銀行的質押股票來擔保。

叢林一年前遭中國證券主管機關召見進行「監管討論」，叢林在卸下華興資本旗下證券部門職位後，遭到拘押。

包凡曾任職摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士信貸（Credit Suisse），經手中國崛起的明星科技企業。包凡失蹤對遭當局長期打壓科技業造成傷害。

根據英國金融時報看到的王仲何9月13日社群媒體貼文，他表示，他正前往青海。

中國素有無故拘禁高階商界人士和官員的前科紀錄。近來，這種情況擴及部長級官員，前外長和國防部長皆告人間蒸發。

王仲何1990年代在華爾街工作，1996年移居香港，效命於美林（Merrill Lynch）和德意志銀行（Deutsche Bank），有一段時間在北京的中德證券。中德證券是德意志銀行和山西證券的合資企業。

王仲何後來升遷出任中國工商銀行副執行長，駐香港，負責商業開發，以及投資銀行和資本市場管理。

野村婉拒對此事發表評論，王仲何則尚未回應尋求置評要求。

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