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中國地方財政赤字增逾5478億美元 學者籲中央出手救援

記者謝守真／即時報導
北京清華大學經濟管理學院院長白重恩估算，三年疫情導致中國地方赤字增加逾人民幣4兆元。圖為四川內江醫護人員2022年10月對民眾進行核酸檢測。（路透）
北京清華大學經濟管理學院院長白重恩估算，三年疫情導致中國地方赤字增加逾人民幣4兆元。圖為四川內江醫護人員2022年10月對民眾進行核酸檢測。（路透）

中國地方財政問題愈發嚴峻，北京清華大學經濟管理學院院長白重恩指出，三年新冠疫情直接造成中國地方政府財政赤字增加逾4兆元（人民幣，下同，約5478億美元），建議北京當局發行特別國債補上，讓地方優先用於償還拖欠企業帳款等。

財新網報導，白重恩日前在一場講壇上表示，新冠疫情的後遺症仍存在，從地方政府角度來看，財政收入減少、支出增加造成了收支缺口。

白重恩分析，目前，各方對化解地方債務風險的討論中，一個焦點是中央救助是否會引發道德風險、形成「中央兜底預期」。 他認為，疫情本身是不可控制因素，財政減收增支是被動造成的，不是地方自願造成的，為避免道德風險，應該區分哪些地方赤字或債務增加是疫情帶來的，哪些是來自地方出於自身利益擴張的支出。

白重恩估算，在沒有疫情發生的情況之下，土地財政之外的地方財政收支趨勢，將其與實際值比較，並將趨勢值之外的收入減去支出。從計算結果來看，2020年至2022年疫情，直接導致的地方赤字分別為人民幣2.07兆元、9,888.45億元、1兆1,910.04億元，三年合計逾4.2兆元。

對此，白重恩建議，此一部分由疫情直接造成的地方額外債務，應由中央財力補上，也就是由中央發行特別國債，幫助地方解決這部分缺口。

與此同時，白重恩強調，應要求地方優先償還拖欠企業帳款等，「對經濟可能有比較大的幫助」。而在疫情導致的地方赤字外，還有相當部分的債務是可能存在道德風險的，他建議透過放寬還款期限等方式減輕地方政府償債壓力。

白重恩並指出，長期來看，要緩解地方財政困難及債務風險，還要減少「中央請客、地方買單」的情況，地方財政也要控制成本。

另，白重恩提到，除了疫情短期衝擊，大陸經濟仍面臨中長期結構轉型的陣痛。現階段經濟結構轉型陣痛並沒有比十年前少，「甚至更厲害」。他稱，從2013年首次提出結構調整陣痛期等「三期疊加」到現在陣痛這麼嚴重，一大原因是房地產市場發生變化。

白重恩認為，房地產具有資產屬性，資產價格除了受經濟基本面影響，更大程度上受到預期或情緒變化的影響。 若政策措施無法維持「微妙的平衡」，一旦觸發預期的變化，將很難調整回來。

疫情 北京 房地產

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