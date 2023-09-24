曾赴哈佛、劍橋講座 維族學者涉「危害國安」遭判終身監禁

著名維吾爾族學者達吾提2018年12月在秘密審判中遭中國以「危害國家安全」為由判處終身監禁，本月提起上訴失敗，最終維持原判。(美聯社)

英國廣播公司引述中美對話基金會報導，著名維吾爾 族學者達吾提（Rahile Dawut）2018年12月在一場秘密審判中遭中國以「危害國家安全」為由判處終身監禁，本月提起上訴失敗，最終維持原判。

人權組織中美對話基金會（Dui Hua Foundation）董事康原（John Kamm）表示，「達悟提教授遭判刑是一樁殘忍悲劇，對所有維吾爾族以及珍惜學術自由的人而言是巨大損失。」

現年57歲的達吾提過去任教於新疆 大學人類學系，2007年在大學成立少數民族研究中心，並在新疆各地進行田野調查，是維吾爾民間傳說與傳統習俗方面的專家，曾赴英美等國舉行講座，包括哈佛大學與劍橋大學。

2017年12月，達吾提遭到拘捕，此後一直杳無音信。直至今年本月，對話基金會看到中國文件提到達吾提被判終身監禁，經中國政府內部人士證實消息屬實。

康原疾呼即刻釋放達悟提安全返回家人身邊，

達悟提的女兒普拉提（Akeda Pulati）日復一日擔心母親的安危，日前透過對話基金會發表聲明，「一想到無辜的母親要在牢獄待一輩子令我痛苦得無法承受。請中國政府大發慈悲釋放我的母親。」

中國外交部發言人毛寧22日表示「未掌握」案件相關資訊。

許多人權組織認為，中國過去幾年來透過所謂的「再教育 營」強行拘禁100多萬維吾爾族人，同時判處數十萬人入獄，對維吾爾族和新疆多數穆斯林犯下反人類罪。

新疆維吾爾自治區位於中國西北部，目前約1,200萬人，其中絕大多數為穆斯林。

2022年，英國廣播公司取得一系列新疆警察檔案，曝光再教育營內部情況，包括武裝警察的日常監視，以及逃跑者格殺勿論的政策。