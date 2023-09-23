習近平出席杭州亞運開幕式 當地安保維穩過緊引民怨

因應杭州亞運安保升級，民眾家中窗簾中間被黏上一張貼紙，並註明「請勿開啟 護航亞運 人人有責」，截止日期一路要到10月28日。（讀者提供）

杭州亞運 今（23）日正式拉開序幕，由於賽事園區已湧現大量人流，且中國國家主席習近平與多國政要，今晚將出席開幕式活動，杭州全城及周邊地區交管、安保已拉升至最高層級。不過，有中國民眾在網上抱怨，安保措施過於嚴格，不僅門窗被貼上封條，大範圍封路、地鐵 停駛導致公車塞爆，甚至路上密密麻麻全是安保人員，質疑「整個城市像個大監獄 ，究竟是安全還是不安全？」

據浙江新聞報導，自23日上午6點至晚間10點，地鐵6號線共25座車站暫停營運，影響廣大民眾出行方便。在23日開幕式期間，公安交管部門也在杭州奧體中心主體育場「大蓮花」周邊實施大範圍交管。

路透報導，觀禮民眾因此需要「長途跋涉」前往開幕式會場，一名杭州居民便表示，「這表明他們太緊張了，我認為我們應該有自信一點。」

交管以外，安保全面升級。根據X平台用戶「李老師不是你老師」發布的網友投稿，在公共空間部分，杭州地鐵的廁所內，洗手台下方櫃子被貼上封條。居住在杭州周邊紹興市的網友也說，早上小區就有車來宣穿「不要亂用火」，晚上樓下的小攤販估計也要提早打烊了。

也有網友留言表示，現在只要搭乘網杭州寧波方向的列車，不論是不是要到杭州站，只要搭乘的列車剛好有停靠杭州，都必須下車經過「二次安檢」，才能再次上車。

此外，據本報昨日報導，安檢範圍甚至擴大到上海。進入上海虹橋站後，人潮會立刻被分為浙江方向與非浙江方向，隨時物品在進站前也都需要經過X光掃描機。另，自由亞洲電台報導，當地飯店客房通道也裝上監視器，房間的貓眼（防盜眼），也改裝成人臉辨識並與警方聯網，無論訪客、住客也都需實名登記。

也有電商業者透露，因為亞運，發往浙江的包裹每天都要被退回30多件，還得承擔平台給予的罰款，至今已損失了上千元人民幣，損失慘重。

甚至，民眾私領域也被納入安保範圍。「李老師不是你老師」便發布了一則圖文顯示，一扇位處高樓的窗戶被貼上封條，並寫有「亞運期間窗戶封閉」字樣。有網友便留言，「這是怕有狙擊槍嗎？」、「打開窗戶是個人自由吧？」

网友投稿

亚运会期间，杭州的部分窗户被贴上封条。 pic.twitter.com/iAg6sKMXH9 — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2023年9月22日

另有民眾在小紅書上貼上一張照片，可以見到「左右開式」的窗簾中間被黏上一張貼紙，並註明「請勿開啟 護航亞運 人人有責」，截止日期一路要到10月28日。

透過高層級管制，也是為了確保能對外展現萬無一失的標緻性模樣。有民眾透露，居住的小區物業近期透過訊息詢問，是否在亞運開幕式及閉幕式時，「由物業工作人員上門開啟您室內的所有的燈光」，以更好的在亞運期間，「為亞運增添一道風采」。

而事實上，杭州亞運在浙江全省多個賽區自今年7月起，就已密鑼緊鼓部署維穩措施。

自由亞洲電台報導指出，溫州市市長、亞運會溫州賽事分指揮部指揮長張振豐，7月初主持會議時就強調，安保維穩是重中之重，盛會精彩圓滿的根本保障。又指要加強隱患，以確保萬無一失和絕對安全。

據央視網報導，警方日前也為安保準備工作展開多次演習，其中包含場館搜爆、搜毒，人群密集區域的防爆、巡邏警戒等項目。浙江紹興公安更投入警犬和253架無人機，參與安保任務。

甚至連浙江省西邊的江西省，也被納入安保範圍。江西日報日前報導，江西省長葉建春在視察「護航亞運安保」維穩應急處時表示，要以最高標準、最嚴要求、最佳狀態、最強舉措做好維穩安保工作，全力構築嚴密可靠的亞運安保「護城河」。