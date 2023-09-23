我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

第二例豬心臟移植 58歲病患「恢復良好」

杭州亞運開幕式施行交管 記者採訪經過層層安檢

中央社杭州23日電
杭州亞運23日晚間將在杭州奧體場館舉辦開幕典禮，傍晚位於場館對面的錢塘江岸際已擠滿人潮，等待入夜後精彩燈光秀上演。中央社
杭州亞運23日晚間將在杭州奧體場館舉辦開幕典禮，傍晚位於場館對面的錢塘江岸際已擠滿人潮，等待入夜後精彩燈光秀上演。中央社

杭州亞運在今晚8時進行開幕式，中國官方執行最高安檢規格，除了進行嚴格交通管制，周邊地鐵暫停營運，記者搭上接駁車前還要經過層層安檢，包括搜包包、過X光、搜身都有。

今天開幕式從早上開始，就在開幕式場地「大蓮花」杭州奧體中心體育場周邊進行階段式交管，周邊地鐵站包括地鐵6號線共計25個站都暫停營運，一般車輛也禁止通行。

在媒體管制部分，除了有嚴格實名制分配，被分配到票券的媒體才能進場拍攝、採訪，更是有嚴格安檢。記者只能走單一路線，須從主媒體中心搭接駁車到開幕式場地，在上車前更要經過重重安檢，除了不能攜帶行動電源、雨傘，食物、飲料及水都不能從外部帶進場內。

為了控管違禁品，在搭上接駁車前，要先給工作人員進行人工搜查包包，且會被要求將筆記型電腦的畫面打開給工作人員看，攝影記者的相機也要一台一台檢查，之後再將隨身物品放入X光機檢查，記者則是要走安檢門、並被搜身，都沒有問題之後才能上接駁車，並直達會場門口。

今天開幕式台灣代表團由總領隊蔡家福率領118人出席，其中代表隊成員共72人，掌旗官由游泳好手王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎擔任。開幕式總主題為「潮汐亞細亞」，共有3大篇章，分別為「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」。

地鐵站 杭州亞運 跆拳道

上一則

潮起亞細亞 第19屆杭州亞運會 錢塘江畔開幕　

延伸閱讀

潮起亞細亞 第19屆杭州亞運會 錢塘江畔開幕　

潮起亞細亞 第19屆杭州亞運會 錢塘江畔開幕　
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
亞運／食物、酒精都不能帶 開幕式維安超高規格

亞運／食物、酒精都不能帶 開幕式維安超高規格
杭州亞運登場 習近平：有信心、有能力辦好中國特色盛會

杭州亞運登場 習近平：有信心、有能力辦好中國特色盛會

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣
馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責
鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露