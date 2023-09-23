杭州亞運開幕式施行交管 記者採訪經過層層安檢

杭州亞運23日晚間將在杭州奧體場館舉辦開幕典禮，傍晚位於場館對面的錢塘江岸際已擠滿人潮，等待入夜後精彩燈光秀上演。中央社

杭州亞運 在今晚8時進行開幕式，中國官方執行最高安檢規格，除了進行嚴格交通管制，周邊地鐵暫停營運，記者搭上接駁車前還要經過層層安檢，包括搜包包、過X光、搜身都有。

今天開幕式從早上開始，就在開幕式場地「大蓮花」杭州奧體中心體育場周邊進行階段式交管，周邊地鐵站 包括地鐵6號線共計25個站都暫停營運，一般車輛也禁止通行。

在媒體管制部分，除了有嚴格實名制分配，被分配到票券的媒體才能進場拍攝、採訪，更是有嚴格安檢。記者只能走單一路線，須從主媒體中心搭接駁車到開幕式場地，在上車前更要經過重重安檢，除了不能攜帶行動電源、雨傘，食物、飲料及水都不能從外部帶進場內。

為了控管違禁品，在搭上接駁車前，要先給工作人員進行人工搜查包包，且會被要求將筆記型電腦的畫面打開給工作人員看，攝影記者的相機也要一台一台檢查，之後再將隨身物品放入X光機檢查，記者則是要走安檢門、並被搜身，都沒有問題之後才能上接駁車，並直達會場門口。

今天開幕式台灣代表團由總領隊蔡家福率領118人出席，其中代表隊成員共72人，掌旗官由游泳好手王冠閎、跆拳道 好手羅嘉翎擔任。開幕式總主題為「潮汐亞細亞」，共有3大篇章，分別為「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」。