潮起亞細亞 第19屆杭州亞運會 錢塘江畔開幕　

第19屆亞洲運動會開幕式在杭州舉行。新華社

9月23日晚8點，第19屆亞運會在杭州奧體中心體育場開幕。錢塘江畔，盛會啟幕。來自亞洲45個國家和地區的12000多名亞運健兒，在西子湖畔、大運河旁展現亞細亞風采，共赴亞洲盛會。

這是一場萬眾矚目的體育盛會，這是一場炫目璀璨的文化盛宴。 這是亞運史上、亞洲體壇規模最大、項目最多、覆蓋面最廣的綜合性體育盛會。這也是中國第三次舉辦亞運會。1990年和2010年，中國北京 和廣州分別舉辦了第11屆和第16屆亞運會。

迎賓環節，具有浙江省代表性的「非遺」項目及歌舞、戲曲的演出，展現詩畫江南的魅力。

在「我愛你，中國」的歌聲中，中華人 民共和國國旗入場。全場觀眾脫帽起立，在「大蓮花」體育場，國歌大合唱響徹耳畔。

隨後，各代表團在桂花鼓激昂的節奏中、亞運吉祥物「琮琮」「蓮蓮」「宸宸」的陪伴下，逐一登場，亞洲體育健兒再次歡聚一堂。

45個代表團出場共歷時近一小時，觀眾的歡呼也持續近一小時。當中國香港、中國澳門 、中華台北等代表團入場時，掀起觀眾席一浪又一浪的吶喊熱潮。巡禮以中國代表團壓軸出場結束。亞奧理事會會旗之後進場，跳水奧運冠軍郭晶晶等人持旗，他們向觀眾席揮手時，現場再次響起熱烈掌聲。

杭州因水而生，因水而興。整場開幕式以水為核心元素，以「潮起亞細亞」為主題，分為《國風雅韵》《錢塘潮湧》《攜手同行》三大篇章。

國風少年踏墨而舞，展現中國畫的留白之美。宋韵主題10艘游船，深度還原千年前臨安城的商貿往來。在古今運河全景立體影像裡，拱宸橋躍然於運河之上，實現歷史與現代隔橋對望。

中篇《錢塘潮湧》中，立體飛旋於空中的男女雙人演員與地屏中的浪潮即時交互；結尾的AR數字穹頂，利用裸眼3D、AR等視覺特效，打造熱血沸騰、全民參與的體育嘉年華。

臨近尾聲，全場觀眾萬人同唱《夢想天堂》，隱藏在觀眾席近百個小舞台，營造出萬家燈火的景象。

整場焦點，是由19根彎曲柱子組成的潮湧造型火炬，首次實現數字人參與儀式。跨越時間、國界，在上億數字用戶的點火下，匯聚成一個數字火炬手形象，與場上火炬手共同點燃亞運之火。

今天，正值中國傳統二十四節氣之一的秋分，也是杭州金桂飄香的季節。主題曲《同愛同在》奏響時，體育場上空撒下仿真桂花瓣，並從四處散發濃鬱的桂花香。全場觀眾身臨其境，猶如感受杭州秋日盛景。

約兩小時的開幕式，近半時間的文藝演出，讓現場數萬觀眾如癡如醉。有來自台北的記者對中通社記者讚讚嘆不已，「不得不承認，中國真的很會辦演出，實在是太出色了。」

這場開幕式將杭州五千多年多文明史、千年宋韵文化與數字之城的特色，融合展現得淋漓盡致。