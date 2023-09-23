杭州亞運處處可見機器人應用 中國藉機展現科技

9月12日，媒體記者在亞運村和機器人打乒乓球。新華社

從自動捕蚊燈、仿真鋼琴家到無人駕駛冰淇淋攤車，正在中國科技重鎮杭州舉行的亞洲運動會可見各式各樣自動化科技應用，這也看出中國多熱切想藉杭州亞運 展現其機器人技術發展。

法新社報導，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 延宕一年的杭州亞運今天揭幕，約有1萬2000名選手及成千上萬名記者、技術官員和觀眾來到這座城市。

杭州是一般認為的中國科技業大本營，而本屆亞運備有機器人和其他令人驚嘆的電子裝置，準備提供來客服務、娛樂和維安。

例如有一台自動捕蚊燈在廣大的選手村穿梭，它會模擬人體溫度和呼吸來吸引蚊蟲，再將其電擊。

現場還有幾隻機器狗，不僅會跑會跳，還會積極巡查供電設備；另有幾隻體型較小的機器狗，隨著一位亮黃色仿真機器人鋼琴家彈奏的樂聲起舞。

若要往返本屆亞運棒球賽和壘球賽舉行地點、杭州附近的紹興市，則有無人駕駛小巴接送。而選手若要訓練反應，可和乒乓球發球機器人「龐伯特」（Pongbot）對打。

至於在龐大的媒體中心，可在臨時銀行見到一名面頰紅潤的塑膠與金屬製接待員，軀幹嵌有一個數字鍵盤和數個插卡槽，準備提供客戶服務。

甚至本屆亞運的各場館也是在建築機器人協助下蓋好。主辦單位表示，這類機器人「非常靈巧，具有獨特技能」。

最後，杭州亞運的吉祥物也是3款人形機器人琮琮、宸宸和蓮蓮，杭州到處和鄰近主辦城市都可見到它們的笑臉出現在各大招牌。種種例子可見中國多麼積極在本屆亞運宣傳機器人主題。