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銷售不如預期 中國恒大取消下周債務重組會議

記者陳宥菘／即時報導
中國恒大22日晚間公告指，鑑於銷售情況不如預期，有必要重新審視境外重組條款，將推遲原定於9月25日26日的重組會議。（路透）
中國恒大22日晚間公告指，鑑於銷售情況不如預期，有必要重新審視境外重組條款，將推遲原定於9月25日26日的重組會議。（路透）

資不抵債的中國房地產巨頭「中國恒大」22日晚間公告指，鑑於銷售情況不如預期，有必要重新審視境外重組條款，將推遲原定於9月25日26日的重組會議。

澎湃新聞報導，中國恒大表示，自集團3月拋出境外債務重組方案以來，銷售情況不如預期，基於目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。因此景程、天基原定9月25日舉行的會議，以及恒大9月26日的會議皆不會舉行。而若重組條款有任何修改，將另行公告。

值得留意的是，原訂會議已是押後的日期。上月底，恒大表示希望讓債權人有更多時間考慮、理解和評估恒大近期發展，因此將會議推遲至9月26日舉行。

港媒指出，恒大債務重組方案極為複雜，除了恒大兩家境外子企景程、天基外，恒大把債權人分作A、C類兩組，涉及債權分別約170億美元及150億美元。業界分析，重組方案要取得C組支持至為關鍵，因為據恒大4月時披露，C組重組支持協議僅取得30%以上債權人支持，遠低於A組重組支持協議77%以上支持率。

最新的數據顯示，在未能清償的到期債務方面，截至2023年7月末，中國恒大的主要附屬公司恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,775億人民幣；此外，截至2023年7月末，恒大地產逾期商業票據累計約2,075億元（。

在房地產專案資產處置方面，截至2023年7月末，恒大地產透過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產專案共計70個。

另，中國恒大2023年上半年財報數據顯示，截至6月30日，中國恒大的收入約為1,281.8億元，淨虧損合計392.5億元。負債總額2兆3,882億元，剔除合約負債6,039.8億元後為1兆7,842億元。

恒大 重組 房地產

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