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中國人行顧問：美聯準會升息外溢效應還會持續

記者陳宥菘／即時報導
中國人行顧問王一鳴22日表示，目前資本回流美國的態勢還未改變，聯準會升息的外溢效應還會持續。（取自上海證券報）
中國人行顧問王一鳴22日表示，目前資本回流美國的態勢還未改變，聯準會升息的外溢效應還會持續。（取自上海證券報）

中國人民銀行（中國央行）貨幣政策委員會委員王一鳴22日指出，目前資本回流美國的態勢還未改變，聯準會升息的外溢效應還會持續。他並表示，基於中國的宏觀經濟和通膨形勢，中國的貨幣政策表現出更強的自主性，相較於聯準會或主要發達經濟體利率的大幅變化，中國的貨幣政策總體上是穩健的。

綜合港媒報導，王一鳴22日出席在上海舉行的2023第五屆外灘金融高峰會時作出上述表示。他提到，聯準會這一輪升息或還沒封頂，將使資本回流美國的態勢持續。

王一鳴說，雖然美國在短時期內顯著升息，但美國金融市場的條件甚至比疫情前更寬鬆，使升息對通膨或者核心通膨的抑制，未能完全有效發揮作用。而美國的金融市場利率、金融市場條件相對寬鬆，但其他經濟體跟隨美國升息，金融市場條件是收緊的，因此美國聯準會升息所致的不對稱外溢效應仍會持續。

王一鳴還提到，在聯準會「激進升息」的節奏下，中國的貨幣政策並無簡單跟隨，而是基於中國的宏觀經濟和通膨形勢調整，中國的貨幣政策表現出更強的自主性，相較於其他經濟體的大幅變化，中國的貨幣政策保持穩健，貨幣政策總體仍在合理的區間。

據報導，第五屆外灘金融高峰會「邁向新旅程的中國與世界：復甦與挑戰」22至24日在上海黃浦區舉行，活動由中國金融四十人論壇（CF40）與中國國際經濟交流中心（CCIEE）聯合主辦。

升息 貨幣 聯準會

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