新疆學者被判終身監禁 首次中國政府消息證實

美國自由亞洲電台（RFA）21日報導，首次來自中國政府的可靠消息確認，維吾爾 族知名知識分子和民俗傳統專家熱依拉．達吾提教授，因被控危害國家安全遭判無期徒刑，並剝奪政治權利終身。

報導說，人權組織對話基金會（The Dui Hua Foundation）指出，先前曾被一名中國官員告知，達吾提教授被拘留一年後，新疆 某中級人民法院於2018年12以「分裂國家」的罪名開庭審理。

她在被判有罪後提起上訴。最新消息確認，上訴已被新疆維吾爾自治區高級人民法院駁回。

中共黨員達吾提今年57歲，原是新疆大學人文學院教授，2017年12月被拘留，任教期間創辦少數民族研究中心，並在新疆各地實地考察，堪稱民族誌領域的研究專家。

她曾榮獲中國文化部頒發的獎項和資助，在美國哈佛大學 、康乃爾大學等學校講座，也曾是賓州大學、華盛頓大學和印第安納大學的訪問學者。

對話基金會已經把她列入提交給中國政府的28份名單中，並尋求中國政府提供更多有關達吾提的訊息，包括她的所在地、健康狀況，以及使她得與家人通信和會面。

根據一項統計，自2016年以來已有300多名維族知識分子遭到當局長期拘留、逮捕和監禁。