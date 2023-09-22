中共軍委：交友不慎是個別領導幹部落馬原因

中國國防部長李尚福自8月29日以來未公開露面，引發外界高度關注與諸多揣測。（歐新社）

在外界正在猜測中國國防部 長李尚福 去向之際，中共軍委改革和編制辦公室在解放軍 報刊文，指「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

今天一篇署名「陳慶華」的文章表示，中國國家主席習近平在談到領導幹部要加強自我約束時，曾引用「西遊記」中的故事形象地說，「孫悟空把唐僧放在那，用金箍棒劃一個圈，妖魔鬼怪就進不來了。自己要給自己劃一個圈。」

文章表示，這對領導幹部淨化社交圈、生活圈、朋友圈具有很強的啟示意義。

文章並指出，前不久，中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會印發「軍隊領導幹部社會交往行為規範」，強調軍隊領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

文章表示，從近年來查處的腐敗案件看，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

65歲的中國國務委員兼國防部長李尚福自8月29日以來就沒有公開露面，也缺席了中國與越南的年度防務會議，其「失蹤」引來外界高度關注和猜測，有外媒報導他可能「涉貪」。

另外，在李尚福「失蹤」之後，近日網上流傳解放軍可能迎來一輪人事調動，包括國防部長有新人選。