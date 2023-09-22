我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

快看世界／缺維他命D骨骼不健康 專家：很多人都這樣

中共軍委：交友不慎是個別領導幹部落馬原因

中央社香港22日電
中國國防部長李尚福自8月29日以來未公開露面，引發外界高度關注與諸多揣測。（歐新社）
中國國防部長李尚福自8月29日以來未公開露面，引發外界高度關注與諸多揣測。（歐新社）

在外界正在猜測中國國防部李尚福去向之際，中共軍委改革和編制辦公室在解放軍報刊文，指「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

今天一篇署名「陳慶華」的文章表示，中國國家主席習近平在談到領導幹部要加強自我約束時，曾引用「西遊記」中的故事形象地說，「孫悟空把唐僧放在那，用金箍棒劃一個圈，妖魔鬼怪就進不來了。自己要給自己劃一個圈。」

文章表示，這對領導幹部淨化社交圈、生活圈、朋友圈具有很強的啟示意義。

文章並指出，前不久，中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會印發「軍隊領導幹部社會交往行為規範」，強調軍隊領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

文章表示，從近年來查處的腐敗案件看，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。

65歲的中國國務委員兼國防部長李尚福自8月29日以來就沒有公開露面，也缺席了中國與越南的年度防務會議，其「失蹤」引來外界高度關注和猜測，有外媒報導他可能「涉貪」。

另外，在李尚福「失蹤」之後，近日網上流傳解放軍可能迎來一輪人事調動，包括國防部長有新人選。

國防部 李尚福 解放軍

上一則

中國異議人士陳思明在台跳機求助 台陸委會：處理中

延伸閱讀

才被白宮警告…美駐日大使不想封口 再發文酸中國

才被白宮警告…美駐日大使不想封口 再發文酸中國
接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎

接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎
路透：中國防長李尚福 疑涉軍購貪腐案落馬

路透：中國防長李尚福 疑涉軍購貪腐案落馬
習近平為何看上李尚福？背景「紅二代」有航太專業

習近平為何看上李尚福？背景「紅二代」有航太專業

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...
連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭
華人按摩店遇持槍搶劫 顧客拔槍1對2打跑劫匪

華人按摩店遇持槍搶劫 顧客拔槍1對2打跑劫匪