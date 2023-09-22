解放軍機頻繞台飛行 華爾街日報：演練阻止美軍護台

圖為台空軍偵照解放軍運8反潛機狀況。(圖/台灣國防部)

美國「華爾街 日報」今天指出，本月進入台灣附近空域和水域的中國戰機群規模之大和軍艦數量之多為史上罕見，這反映中國軍方正試圖強化阻止美國在台灣遭侵略時出手護台的能力。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，雖然中國以前舉行類似規模軍演時都會大肆宣傳，但北京當局對最近的演習幾乎隻字不提。

台灣相關部門及國防分析人士指出，中國當局的低調表明，最近的演習與其說是為了傳遞政治訊息，不如說是為了訓練。

中國軍方正試圖強化包圍台灣，並阻止美國在台灣遭侵略時出手援助的能力。

台灣國防部 9月18日指出，統計自17日上午6時起至18日上午6時止，偵獲解放軍 機103架次（其中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次）、解放軍艦9艘次，其中解放軍機出海103架次為近期新高。

台灣當局長期以來一直認為地理位置是在受到中國侵略時的一大自身優勢，陡峭山脈構成阻止敵軍從西面攻擊的天然屏障。

多年來台灣軍方的戰略一直是在東海岸維持一道防線，希望能以此堅守足夠久的時間，以等待美軍支援到來。

中國解放軍則把阻止美國介入視為優先事項，這項策略稱為「反介入/區域拒止」（anti-access/area denial）。

以追蹤解放軍空軍擾台數據而知名的國防分析師路易斯（Ben Lewis）說：「他們的能力正變得越來越強，我認為此次演習可說是他們正在努力的證明。」

台灣軍方在本島東側偵獲越來越多的中國戰機和無人機，顯示解放軍正擴大包圍台灣的能力。

國防安全研究院所長沈明室表示，這使得關鍵軍事和民用基礎設施面臨被攻擊的風險。他意指台灣即將部署的F-16V噴射戰機機隊。

沈明室表示，過去這些戰機可以安全地駐紮在花蓮和台東附近的基地，但解放軍空軍擴大航程範圍的行動意味中國實際上能繞過台灣東部攻擊這些重要基地。

軍事分析家認為，中國噴射戰機的航程尚不足以在台灣東海岸進行長時間行動，所以這正是運-20運輸機的用處。

路易斯提到，「他們需要再進行許多此類演習，才能真正有能力實際威脅到美國干預台海衝突的能力」，尤其是考量到台灣擁有相對先進的防空系統。

國防部指出，等到中國航空母艦「福建艦」於2025年開始服役，解放軍阻止美國介入的能力可能大幅提升。