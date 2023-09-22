中國推廣預製菜引反彈 教育部：不宜進校園

「預製菜進校園」近期引發廣大家長學生強烈反彈與抵制。圖為一家預製菜生產車間，工作人員在處理食材。（新華社）

中國今年提出培育發展預製菜產業，地方政府大力推廣下，「預製菜進校園」近期引發廣大家長學生強烈反彈與抵制。中國教育部 今天表示對預製菜持十分審慎態度，「不宜推廣進校園」。

預製菜是指事先料理好的熟食，多以料理包呈現。

中國2月13日發布「關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見」（2023年中央一號文件），首度提出「培育發展預製菜產業」。其後，地方政府紛紛大力響應推廣，預製菜因此逐步進入校園。

今年9月開學，各地家長紛紛投訴，孩子在學校吃到的預製菜既油又鹹，菜葉發黃，口感差，而且含有許多化學添加劑。投訴未獲改善後，他們陸續組織發起抵制，每天送便當給孩子，或是學生自己叫外賣拒吃校內餐廳與配餐。

家長們普遍質疑預製菜的品質以及運輸、儲藏過程可能存在食安問題，強調預製菜通常是偶而求方便吃一餐，誰願意天天吃，更不能接受孩子頓頓吃。

由於社會反彈聲浪日益強烈，中國官媒近日相繼調整宣傳口徑，改為主張嚴格監管，強調「明廚亮灶」才能讓孩子健康、家長安心。

新華社今晚報導，中國教育部有關司局負責人表示，黨和政府高度重視學校食品安全，十分關心學生健康成長，廣大家長期望孩子在學校吃得既綠色安全又營養健康。

這位負責人表示，經研究，鑒於當前預製菜還沒有統一的標準體系、認證體系、追溯體系等有效監管機制，對「預製菜進校園」應持十分審慎態度，不宜推廣進校園。