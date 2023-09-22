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中國國台辦主任宋濤：支持研究中止ECFA對台關稅優惠

特派記者廖士鋒／湖北即時報導
中國國台辦主任宋濤22日首度就ECFA問題表態指出，支持主管部門研究中止ECFA對台關稅優惠。（圖／取自中國台灣網）
中國國台辦主任宋濤22日首度就ECFA問題表態指出，支持主管部門研究中止ECFA對台關稅優惠。（圖／取自中國台灣網）

中國對台貿易壁壘調查，堪稱是近期最受關注的兩岸經貿關係議題，而中國國台辦主任宋濤首度表態指出，支持主管部門研究中止ECFA對台關稅優惠，這也為10月初即將出爐的調查結果，做了官方的鋪陳。

據國台辦旗下中國台灣網消息，宋濤22日出席湖南長沙的2023湘台經貿交流合作會時表示，「兩岸經濟合作健康發展離不開和平穩定的大環境」。他強調，民進黨當局違反ECFA相關條款，對中國採取嚴苛的經貿限制措施，「我們支持中國主管部門結合對台貿易壁壘調查情況、依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠」。

而他還指出，9月12日，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》正式對外發布。文件突出「以通促融、以惠促融、以情促融」，必將進一步深化兩岸各領域融合發展。官方將全面落實《意見》各項部署，「推動兩岸融合發展走深走實、兩岸同胞走近走親」。

宋濤並重申，當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。「希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」。

此前，中國商務部4月12日發佈2023年第11號公告，決定就台灣地區對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查，涉及2,455項產品，涵蓋農產品、化工產品、紡織品等。當時官方指出，調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。

而中國商務部發言人束珏婷8月17日在記者會上回應指，初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反WTO關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，同時台灣地區禁止進口中國的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，調查涉及產品已從2,455項調整至2,509項，中國石化、紡織、機電設備、汽車、農產品、民生用品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

至於是否會據此取消ECFA關稅優惠，她則稱，「商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施」。當時國台辦發言人朱鳳蓮旋即於18日上午表態支持商務部，並指出台灣「違反了ECFA有關『逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘』條款」；中國國台辦發言人陳斌華9月13日記者會上也重申支持的態度。

目前距離中國商務部結束調查的時限，僅剩下約20天。

商務部 關稅 國務院

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