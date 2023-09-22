新加坡出生大貓熊叻叻滿2歲 年底返回中國

8月14日，在新加坡河川生態園，大熊貓「叻叻」在兩歲生日慶祝活動上進食。新華社

新加坡 河川生態園的人氣動物明星、首隻在新加坡出生的大貓熊寶寶「叻叻」滿2歲後，預計年底將返回中國，參與當地大貓熊繁殖計畫。

「叻叻」在8月滿2歲，負責管理新加坡河川生態園的萬態保育集團（Mandai Wildlife Group）今天發布新聞稿表示，「叻叻」持續展現獨立跡象，包括獨自進食、休息與玩耍。

河川生態園將於11月20日為「叻叻」舉辦歡送會，「叻叻」接著將被隔離，預計12月返回中國，參與當地大貓熊保育計畫。

雖然「叻叻」即將返回中國，但牠的父母「凱凱」、「嘉嘉」將繼續留在新加坡。萬態保育集團表示，將持續與中國夥伴合作確保大貓熊的健康，並專注規劃這對大貓熊未來的繁殖週期。

2009年，中國宣布出借大貓熊凱凱、嘉嘉給新加坡，這對大貓熊於2012年抵星，原訂租借期為10年，不過，新加坡萬態保育集團與中國野生動物保護協會去年同意延長大貓熊保護研究合作協議，讓凱凱、嘉嘉在新加坡多待5年至2027年。

新加坡獸醫團隊2021年為嘉嘉進行人工授精，嘉嘉隨後在同年8月14日產下一隻雄性大貓熊寶寶，凱凱與嘉嘉升格當爸媽，這也是新加坡首個大貓熊家族。

凱凱、嘉嘉及叻叻一家人堪稱河川生態園的超人氣動物明星，經常吸引大批遊客駐足觀看，拍照捕捉貓熊各種可愛模樣。

星媒報導，根據星中簽署協定，凱凱、嘉嘉在新加坡生下的大貓熊歸中國所有，2歲時需送返中國，參與大貓熊繁殖計畫。