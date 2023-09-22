促亞洲團結 習近平：有信心舉辦「中國特色」體育盛會

習近平會見亞奧理事會代理主席辛格。(央視)

杭州亞運將於23日晚開幕，中國國家主席習近平 今日下午分別會見國際奧會主席巴赫、亞奧會代理主席辛格。習近平表示，中國政府和人民有信心、有能力舉辦一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，增進亞洲人民團結和友誼，給全世界留下難忘的杭州記憶。

據央視報導，習近平對巴赫和國際奧委會，以及辛格和亞奧理事會長期支持表示感謝。

習近平說，中國一貫重視發展體育事業，積極參與國際奧林匹克事務，實踐「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言。

他向巴赫表示，去年中國克服新冠疫情 等挑戰，向世界奉獻了一屆「簡約、安全、精彩」的北京冬奧 會，北京成為全球首個「雙奧之城」。 中國傳播奧林匹克精神的腳步永不停歇，願和國際奧委會一道，堅持體育非政治化原則，充分利用北京冬奧會遺產，為推進奧林匹克事業和構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

對於亞奧會，習近平說， 中方願和亞奧理事會加強合作，共同推動亞洲奧林匹克運動事業，增進亞洲人民團結。他說，這是中國在1990年北京亞運會和2010年廣州亞運會之後第三次舉辦亞運會。 本屆亞運參賽運動員數量、項目設定、整體規模均創歷史新高。

習近平說，目前，杭州亞運會的準備工作已經就緒。 中國政府和中國人民完全有信心呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為推動奧林匹克運動發展、促進亞洲人民團結和友誼作出新的貢獻。