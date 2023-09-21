韓正聯大辯論 重申台灣自古是中國領土不可分割一部分

中國國家副主席韓正。（美聯社）

據新華社及中國大陸外交部網站，中國大陸國家副主席韓正紐約時間21日於聯合國 總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。韓正在談話中提及台灣問題，他表示，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權及領土完整的決心。但仍願盡最大努力爭取和平統一前景。

韓正說，中國堅決捍衛國家主權和領土完整。世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。

他表示，去年10月，中共20大 成功召開，擘畫了以中國式現代化推進中華民族偉大復興的藍圖。中國式現代化是人口規模龐大、全體人民共同富裕、走和平發展道路的現代化，必將為世界和平與發展注入更多正能量。

韓正說，中國堅定不移擴大對外開放。中國經濟發展到今天，已與世界經濟深度融合。我們將隨時堅持擴大制度型開放，推動貿易和投資 自由化便利化，進一步放寬外資市場准入，依法保護外商投資權益，既為世界經濟發展不斷增添新的動力和活力，也讓各國分享中國發展的機會和紅利。

他表示，中國堅定奉行獨立自主外交政策。獨立自主是中國外交的鮮明底色，不畏懼霸權是中國外交的獨特風骨。無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。中國將堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅定不移走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展道路。

他說，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。作為最大的開發中國家，中國是「全球南方」的當然成員，始終同廣大發展中國家同呼吸、共命運。中國堅定維護發展中國家的正當權益，堅定支持並尊重廣大發展中國獨立自主地選擇自身發展道路。

韓正指出，越來越多國家認識到，人類命運休戚與共，團結合作才是人間正道。 和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流。他提出四點建議，分別是是堅持公道正義，維護和平安全；堅持互利共贏，促進共同發展鎮；堅持開放包容，追求文明進步；以及堅持多邊主義，完善全球治理。

關於第一點，他強調要重視各國合理安全關切，尊重各國主權、領土完整，要重視各國合理安全關切，尊重各國主權、領土完整。 中方支援一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，願繼續發揮建設性作用。

他表示，中國是以聯合國為核心的國際體系的堅定支援者。 聯合國應當平衡推進安全、發展、人權三大支柱領域工作。韓正強調，中國永遠是發展中國家大家庭中的一員，將矢志不渝推動構建人類命運共同體，同各國共同開創世界更加美好的未來。