隔19年再訪中國 敘利亞總統將與習近平會談

時隔19年，敘利亞總統阿塞德（右）再訪中國，將出席杭州亞運開幕式，並與中國國家主席習近平舉行會談。（新華社）

中國外交部昨宣布，中國國家主席習近平 將於9月22至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，同時為赴陸出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。值得注意的是，開幕式外賓之一的敘利亞總統阿塞德，時隔19年再度訪中，將與習近平舉行雙邊峰會。

這也是阿塞德自敘利亞2011年爆發內戰以來，首次訪問中國。

因疫情延賽一年的杭州亞運將於23日登場，中國外交部發言人華春瑩宣布，將赴杭州參加開幕式的外國領導人包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統阿塞德、科威特王儲麥沙、尼泊爾總理達哈爾、東帝汶總理古斯茂、南韓總理韓悳洙、馬來西亞國會下議院議長阿布都。汶萊、卡達、約旦、泰國和吉爾吉斯則派代表出席。

央視報導，阿塞德21日已飛抵杭州蕭山國際機場，他上次訪中是在2004年。阿塞德此行攜夫人並率領高級代表團訪陸，成員包括敘國外交部長、經濟和外貿部長、總統事務部長等。

中國外交部發言人毛寧昨表示，中敘有著深厚友誼，習近平將與阿塞德就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。相信阿塞德此訪將深化兩國的政治互信和各領域合作。

美國之音報導，北京 一直支持阿塞德政權。中國曾八次在聯合國就有關阿塞德政府的決議，行使否決權。另有數千名中國武裝人員駐紮在敘利亞伊德利布省的武裝據點。而北京在今年3月斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復建交後，一直擴大其在中東的影響力，在敘利亞衝突中持續支持阿塞德。敘利亞也在去年加入「一帶一路 」倡議。