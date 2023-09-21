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打擊通縮？中國人行前行長易綱建議「調漲電價」

記者林茂仁／即時報導
人行前行長易綱。(新華社)
人行前行長易綱。(新華社)

中國人民銀行前行長、現任全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任易綱表示，建議調漲電價，以緩解拉閘限電壓力，並助力碳中和。但外界卻解讀這可能是官方打擊通縮的可能方案。

易綱今年7月底才卸任人行行長，對中國的通縮情況瞭若指掌，調漲電價不干他的事，但他卻在人民政協報中講了一堆中國的經濟現況，刻意提到中國目前沒有通縮的問題，只有消費不振的問題，並提出三大建議：貨幣政策支持住房需求、戶籍改革釋放消費及調漲夏季電價助力碳中和。

人民政協報報導，易綱表示，當前中國經濟總體仍處於疫情衝擊後的恢復階段，從國際上看，消費從疫情中基本恢復需要一年左右時間，而中國目前才半年，恢復仍需要一個過程，二季度以來經濟恢復有所放緩，製造業PMI連續三個月處於收縮區間，經濟內生動力和市場信心偏弱。建議適度加大宏觀政策調控力度，切實支持擴大內需。

易綱指出，當前經濟運行主要有幾個特點，一是居民部門少花錢、提前還貸現象突出。4月、5月社會消費品零售總額兩年平均增長2.6%、2.5%，遠低於疫情前8%左右的水準。居民中存在一定的降薪預期和緊縮心理，傾向於增加儲蓄、減少負債，前五個月新增定期存款占新增M2的比重達90%，比上年同期高出13個百分點；個人住房貸款提前還款現象增多，部分微觀主體行為可能傾向於「負債最小化」。

易綱強調，物價走勢不存在通縮的基礎，但也要關注供求平衡問題。通縮往往伴隨著需求收縮，而中國需求還在回升，貨幣信貸增長較快，不符合通縮的典型特徵。6月CPI持平，PPI年降5.4%。隨著基數降低、經濟內生動力增強，CPI中樞有望溫和抬升，PPI預計四季度可能有所回升。

易綱建議，一是發揮好結構性貨幣政策作用，因城施策支持剛性和改善性住房需求。人民銀行推出租賃住房貸款支持計畫，提供低成本資金讓利超1%，再加上地方政府財政適當補貼，在財務上可持續的前提下推動地方政府收購存量住房、擴大保障性租賃住房供給，目前已在8個城市推動試點。

二是通過戶籍改革推動城鎮化，釋放消費潛力。可以把農民工和進城新市民的消費意願提高23%。

易綱建議，三是可建立迎峰度夏峰值電費制度，交由省級地方政府執行，在用電峰值時段適度提高電價。中國用電量居全球首位，2022年達到8.6兆度，是美國（4.1兆度）的兩倍多；人均用電量約6100度/年，是全球人均水準（3200度/年）的近兩倍。但中國電價處於全球較低水準，國內電力資源浪費比較嚴重，部分地區夜間燈光衛星圖明亮程度已超過歐美主要都市圈。價格機制是比較有效的政策機制之一，可考慮利用目前物價較低的窗口期，適當提高夏季峰值電價，以最大限度緩解拉閘限電壓力。同時，還可以從需求方推動碳減排，助力碳達峰碳中和目標的實現。

疫情 貨幣 貸款

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