中國商務部：已批准若干鎵與鍺出口

中國商務部今天說，已批准鎵、鍺符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得出口許可證。(路透)

中國8月1日起對鎵、鍺實施出口管制後，這兩種半導體關鍵材料8月出口歸零，引發關注。中國商務部 今天說，已批准鎵、鍺符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得出口許可證。

據官網發布，中國商務部21日下午舉行例行記者會，日媒記者提問：據報導顯示，8月份鎵、鍺的出口數據為零。從8月1日中國開始對鎵、鍺進行出口管制開始，是否有公司提出了出口許可申請？有沒有公司拿到了出口許可證明？這樣的情況未來是否還會持續？

中國商務部發言人何亞東表示，管制政策正式實施以來，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前，經依法依規審核，已批准了符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得兩用物項出口許可證。

他說，中國商務部將繼續依照法定程序對其他許可申請進行審核，並作出許可決定。

中國8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，強調這是為了維護國家安全和利益。外界多指這是中方為了反制美國聯合盟友限制半導體技術輸出。

中國實施出口管制後，國際市場價格一度大漲超過20%。

但據路透報導，鎵、鍺禁令上路約一個月後，由於管制而無法出貨加上需求低迷，而且出現庫存堆積，中國國內市場報價反而下跌。

報導引述一位中國鎵、鍺貿易商表示，由於處理出口許可證的申請大約需要45個工作天，目前仍在等待許可，因此8月並未對海外發貨。

根據美國地質調查局（USGS）數據，中國的鎵儲量占全球68%左右，但鎵產量占全球超過90%。全球已探明的鍺儲量8600噸，美國、中國分別擁有45%和41%，但近10年，中國累計供應了全球68.5%的鍺。