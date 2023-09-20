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普亭見王毅：俄期待同中方深化合作，抵制單極霸權

記者黃國樑／即時報導
俄羅斯總統普亭與中共中央外辦主任王毅會談。（取材自中國外交部網站）
俄羅斯總統普亭與中共中央外辦主任王毅會談。（取材自中國外交部網站）

據中國外交部網站20日深夜訊息，俄羅斯總統普亭20日在聖彼得堡會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。普亭向王毅表示，俄羅斯已克服美西方單邊制裁衝擊，經濟開始恢復成長，俄期待同中方加強規劃，深化務實合作。俄方願同中方在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下保持密切協調，抵制單極霸權和陣營對抗。

王毅也表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國，對推動世界發展進步負有重要責任。雙方要加強多邊戰略協作，維護兩國正當權益。

中國外交部訊息稱，普亭請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，表示今年3月習近平對俄羅斯進行具有劃時代意義的訪問，取得圓滿成功，體現了俄中全面戰略協作夥伴關係的高水準。自那以來，雙方達成的重要共識正逐一落實，兩國經貿、人文、體育等各領域交流合作取得正面成果。

他說，今年以來，俄羅斯已克服美西方單邊制裁衝擊，經濟開始恢復成長，各種機能正常運轉，我們期待同中方加強規劃，深化務實合作。俄方高度讚賞並積極支持共建「一帶一路」倡議，反對對倡議的歪曲抹黑，願加強歐亞經濟聯盟同倡議對接，推進地區一體化進程。

普亭說，當前國際局勢演變充分印證了習近平主席對百年未有大變局的戰略判斷。在俄中等各方共同努力下，金磚國家今年成功擴員，推動金磚合作邁向新階梯。俄方願同中方在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下保持密切協調，抵制單極霸權和陣營對抗，並維護國際公平正義。

而王毅轉達了習近平主席對普亭的問候，表示兩國元首今年成功會晤，共同擘畫了新時代中俄全面戰略協作夥伴關係新的藍圖，為推動雙邊關係深入發展指明了前進方向、注入了強勁動力。他說，這次訪俄期間，他與俄羅斯安全會議秘書帕特魯舍夫和外長拉夫羅夫全面梳理了兩國各領域合作，願同俄方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，增進戰略互信，深化務實合作，進一步夯實中俄友善的民意和社會基礎。

王毅說，習近平主席強調世界進入百年未有之大變動。面對變亂交織的國際局勢，世界多極化加速演進，經濟全球化逆勢前行，單邊行徑不可持續，霸權主義不得人心。中俄作為聯合國安理會常任理事國，對推動世界發展進步負有重要責任。雙方要加強多邊戰略協作，維護兩國正當權益，為推動國際秩序朝向公正合理方向發展做出新的努力。

訊息稱，雙方也就當前國際和地區情勢交換了意見。在烏克蘭問題上，普亭重申俄方願透過對話談判解決問題。

俄羅斯總統普亭會見中共中央外辦主任王毅。 大陸外交部網站
俄羅斯總統普亭會見中共中央外辦主任王毅。 大陸外交部網站

王毅 普亭 俄羅斯

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