中國瘋傳雄安新區將造EUV曝光機 地點產品均有誤

華為 Mate 60 Pro手機熱賣令部分中國民眾情緒高漲，近來一則雄安新區將設立國產EUV曝光機廠的網路消息，更讓不少人亢奮。但中國電子院今天回應，這是高能同步輻射光源（HEPS）計劃，廠址並非雄安。

中國科技媒體「快科技」報導直指，HEPS與曝光機不同，但關於曝光機廠的假訊息之所以能在中國自媒體平台迅速發酵，歸根結底還是源於中國民眾對解決「卡脖子」難題的期待，才會對這種目的只在「搏眼球、蹭流量」的假訊息失去辨別能力。

綜合中國媒體報導及網路訊息，這一消息來自上週起在中國網路瘋傳的短影音，宣稱北京 清華大學科研團隊在最尖端的極紫外光（EUV）曝光機研發取得重大突破，將在雄安新區設廠製造。

這則短影音並形容，這是中國「實現光刻機（曝光機）巨大化」，也是中國半導體科技實現「彎道超車」、「突破美國技術封鎖」的象徵。

在這樣的形容下，不少中國網友為此興奮不已，奔向走告，紛紛形容中國科技「從此不用再看美帝臉色」、「天朝威武」、「總算不負眾望」、「中國不缺人才」等，並有不少網路寫手紛紛演繹這部短片，先後寫出許多科技解析文章。

但中國電子工程設計院今天透過官方微信 公眾號澄清，上述項目並不是傳言中的曝光機廠，而是北京的高能同步輻射光源（HEPS）計劃，已於2019年動工。而這項計劃的廠址設在北京市懷柔區的雁棲湖畔，並非雄安新區。

中國電子院指出，這項HEPS計劃是中國國家「十三五」（第13個五年規劃）重大科技基礎設施，既是中國第一台高能量同步輻射光源，也是世界上亮度最高的第4代同步輻射光源之一，是「進行科學實驗的大科學裝置」，預定2025年底投產。

中國電子院表示，HEPS可被視為「超精密、超高速、具有強大穿透力」的巨型X光機，產生的小光束可穿透物質、深入內部進行立體掃描，從分子、原子的尺度多維度地觀察微觀世界。該計劃由中國國投集團首席科學家婁宇領軍，中國電子院多個技術科研和設計團隊協同合作執行。