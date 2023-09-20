中國力推預製菜進校園 家長：寧可辭職為孩子送便當

預製菜（調理包食品）將大舉進入中國校園餐廳，引起眾多家長們的疑慮，懷疑其安全、營養和口味。圖為青島市民在品嚐預製菜。（新華社）

近日，預製菜（類似台灣的調理包食品）進入中國校園的議題登上微博 熱搜，引發中國網友熱議。由於預製菜要進學校餐廳，預製菜口味如何、是否安全、營養如何受到嚴格拷問，中國不時發生的校園食品安全事件，更加重了人們對校園餐廳安全的擔憂。網上一些家長甚至發出「準備辭職，專門給孩子送飯」的言論。

據中國日報報導，近年來，中國預製菜產業快速發展，預製菜也越來越多地出現在人們的生活當中。 然而，目前預製菜卻沒有統一標準，甚至分成多少類都是一道難題。 半成品菜、預配菜、中央廚房供貨等能否歸類到預製菜中，現在都尚存爭議。

此外，由於缺乏統一的執行標準，目前市場上的預製菜品質良莠不齊，引發了菜餚品質難保證、標誌不詳細、價格差異大等諸多問題。

報導強調，預製菜並不是「洪水 猛獸」，但以什麼樣的標準進入校園、被端上人們的餐桌，都應當審慎對待。

另據澎湃新聞，預製菜其實受到官方支持，今年中國中央一號文件就提出培育發展的預製菜。既有相關協會的行業標準，又有主管部門的監督管理，在安全和營養方面是可靠的。 但為什麼一說「進校園」，就受到社會普遍質疑？

報導稱，孩子是國家的未來，學校餐廳受到社會高度關注。一些學校教師和學生長期分開用餐，更加重了家長對預製菜進校園的疑慮。中國網友留言，有的學校是孩子吃便當、教師吃食堂，預製菜進校園後，會不會也是只給孩子吃，不給教師吃？

還有中國網友說，既然預製菜沒有問題，為什麼只進學校餐廳，不進政府機關餐廳？此外，不時發生的校園餐廳食物安全事件，也屢屢刺激家長們的神經，加重了人們對校園餐廳安全的擔憂。

報導稱，公開是疑慮最好的解藥。 對學校來說，引進預製菜，不管是前期意見徵詢，還是後期的準備工作、實施情況，都要和家長及時溝通。

其實，中國教育部 、國家市場監督管理總局、國家衛健委等早在2019年就推出《學校食品安全與營養健康管理規定》，要求學校應建立集中用餐資訊公開制度，利用公共資訊平台及時向師生家長公開食品進貨來源、供餐單位等訊息，組織師生家長代表參與食品安全與營養健康的管理與監督。

數據顯示，2022年，中國預製菜市場規模達4,196億元人民幣，預計今年將達5,100億元，2026年將突破1兆元規模。 目前，中國從事預製菜的相關企業超過6萬家。