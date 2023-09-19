全球最自由經濟體排名 香港首次失榜首之位

香港在全球最自由經濟體排名首次失落榜首，跌至第二。圖為香港金融管理局大門。 （中新社）

加拿大 菲沙研究所（Fraser Institute）剛公布2023年全球最自由經濟體排名，香港 首次失去榜首之位。

根據菲沙研究所發布的「世界經濟自由度2023年度報告」，新加坡 排名第1，香港排名第2。自1975年以來，香港一直在這項排名中位列榜首，這是首次失去榜首之位。

在這項排名中，菲沙依照5項指標給予各國或地區評分，包括「政府規模」、「法律制度及產權」、「貨幣健全」、「國際貿易自由」和「規管」；以10分為滿分，新加坡獲得8.56分，香港8.55分。

香港今年所以失去最自由經濟體榜首，主要是在「法律制度及產權」上失分較多，並在「規管」方面稍為落後於新加坡。

對於影響香港減分的負面因素，菲沙在報告中提及香港司法獨立受損、「軍事干預法治加劇」等。香港國安法於2020年實施後，菲沙在往後的報告中都有提及香港司法獨立受損的問題。

對於香港失去最自由經濟體榜首，港府發言人回應指出，香港繼續位居全球前列，排名全球第2，並強調政府一直致力提高市場效率及配套，對企業的規管適度，以發揮自由市場的優勢，維持高效、自由開放、公平的營商環境。

但發言人表示，菲沙報告中所謂的「軍事干預香港法治」的論點，屬完全虛構及違反事實。

發言人表示，香港在「一國兩制」下享有高度自治權，法治沒有受軍事干預。