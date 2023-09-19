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人行未降息 本月LPR持平 機構分析未來仍可能下調

記者黃雅慧／即時報導
人行公布9月貸款市場報價利率（LPR），一年期與五年期利率維持不變，符合市場預期。（中新社）
人行公布9月貸款市場報價利率（LPR），一年期與五年期利率維持不變，符合市場預期。（中新社）

人行公布9月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期LPR為3.45%；5年期以上LPR為4.2%，均維持不變，符合市場預期。但機構分析未來LPR仍有下調可能。

LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，人行15日在本月的MLF續作中加大了淨投放力度，中標利率則保持不變。

LPR在8月時呈現非對稱降息，其中1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR按兵不動。今年以來，1年期LPR累計下調20個基點，5年期以上LPR下調幅度為10個基點。

中信證券首席經濟學家明明在研報中指出，8月MLF降息後5年期LPR「按兵不動」，而9月降準以及國有行下調存款利率為長端LPR補降提供一定空間。但目前銀行面臨較大的淨息差壓力，尤其是考慮到後續存量按揭利率調整和地方化債會增加其經營難度，9月商業銀行主動調降LPR的意願不強。考慮到金融讓利實體的背景，未來LPR仍有下調的可能。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，年底前不能完全排除LPR繼續下調可能：一是要視第四季宏觀經濟及房市走向而定，MLF還有下調的空間；二是考慮到接下來一段時間大陸國內物價會持續處於偏低水準，也為進一步下調政策利率提供了有利條件；三是預計監管層會主要運用穩匯率政策工具應對人民幣匯率波動，匯市風險可控。綜合上述，第四季仍存在MLF下調帶動LPR跟進調整的可能。

LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

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