對美鋼鋁232關稅反制遭世貿認不符義務 中國提起上訴

中國對美鋼鋁關稅向WTO提起上訴。（本報資料照片）

據中國商務部 昨晚發布訊息，中國商務部條約法律司負責人就中方對美訴中方針對美鋼鋁232關稅 措施的反制措施世貿爭端案專家小組報告提起上訴發表談話。他表示，中方認為，本案專家小組裁決有法律錯誤。因此，中方依據世貿組織相關規則，提起上訴。

該負責人說，9月18日，中方依據世貿組織相關規則，對美訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家小組報告提起上訴。中方認為，本案專家小組裁決有法律錯誤。因此，中方依據世貿組織相關規則，提起上訴，以維護自身權益。

今年8月中旬，世貿組織（WTO ）的爭端解決小組發表報告稱，中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施，與其在WTO的義務不相符，美國貿易代表辦公室發表聲明，對WTO的這一結論表示滿意，並指責中國對美國進行反制是「虛偽」。當時中國商務部條法司負責人就立即發表談話稱，本案問題的根源在於美方的單邊主義和保護主義行徑。中方依法採取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉。中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施。而這次中國則以提起上訴方式，以行動維護立場。

條法司負責人說，他想指出的是，中方反制措施所針對的美鋼鋁232關稅措施，是單邊主義、保護主義措施，已被裁決違反世貿規則。然而，美方阻撓裁決生效，逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施。

該負責人說，我們敦促美方採取切實行動，尊重世貿組織規則，盡快糾正違規措施，並與其他世貿成員一道，早日恢復世貿組織爭端解決機制正常運轉，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。